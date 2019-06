Aftellen naar jubileumeditie Dodentocht: mascotte huldigt officiële aftelklok naar vijftigste editie in Tim Van der Zeypen

23 juni 2019

14u30 0 Bornem Het aftellen naar de vijftigste editie van de Dodentocht is begonnen. Zaterdag kreeg de nieuwe mascotte de eer om de officiële aftelklok officieel in te huldigen. Een wijziging van het parcours komt er niet voor deze jubileumeditie, al willen ze bij kasteel d’Ursel voor die gelegenheid de 13.000 wandelaars eens dwars door het kasteel laten wandelen.

Afgelopen zaterdag, nog 48 dagen voor het startschot van de wandeltocht, werd vzw Dodentocht uitgenodigd in Het Landhuis van Bornem. Daar mocht ze onder meer het guldenboek van de gemeente ondertekenen. Ook stelde ze haar nieuwe mascotte voor. Die bracht speciaal voor de gelegenheid een bezoekje in levenden lijve, ondertekende mee het guldenboek en mocht ten slotte ook de officiële aftelklok onthullen. “Vanaf nu is het aftellen echt begonnen”, zegt voorzitter van de Dodentocht vzw André De Clerck. “Samen met hen en heel Bornem tellen we nu letterlijk af naar de vijftigste editie.”

Koninklijke titel

De Dodentocht vzw mag zich vanaf dit jaar ook een koninklijke vereniging noemen. Dit omdat de Dodentocht dit jaar al voor de vijftigste keer en onafgebroken na elkaar wordt georganiseerd. “Het is dus niet enkel een jubileumeditie, maar ook eentje met een koninklijk hoekje”, gaat hoofdcoördinator Gunter Vergauwen van de Dodentocht vzw verder. “De koning kende ons de titel van koninklijke vereniging toe en wij zijn hem voor deze officiële erkenning enorm dankbaar. Het is een bekroning voor het werk van de pioniers, de vele medewerkers en de vrijwilligers.”

Geen grote veranderingen

Grootse veranderingen aan het parcours werden er dit jaar niet uitgevoerd. Eerst waren er nog plannen om met een totaal vernieuwd parcours op de proppen te komen. “Eventueel richting Brussel, Mechelen of Wieze”, luidt het nog bij de organisatie. “Maar die werden uiteindelijk snel opgeborgen. Sinds de start van de Dodentocht kunnen we rekenen op de medewerking van de buurgemeenten van Bornem. Als we hen schrappen uit het parcours net voor deze jubileumeditie, dat zou van weinig respect getuigen.”

Kasteel d’Ursel

Ook dit jaar zullen de wandelaars opnieuw voorbij het domein d’Ursel wandelen. Al willen ze bij het kasteel voor de vijftigste verjaardag iets speciaals doen. Zij willen alle 13.000 wandelaars dwars door het kasteel laten wandelen. “Door de voordeur, via de inkomhal en de spiegelzaal over de balustrade van het terras en dan honderd meter over een pontonbrug die op de grote rivier drijft”, vertelt directeur Koen De Vlieger. “De kostprijs om die pontonbrug te leggen is 13.000 euro of een euro per deelnemer.” Om dat geld in te zamelen, begon het kasteel een crowdfundingsactie op internet (meer informatie op ‘Help de 100km dodentocht dwars door het kasteel’, red.) De bedoeling is om al het geld voor 15 juli bij elkaar te krijgen.

13.000 wandelaars

Dit jaar schreven zich 13.000 wandelaars zich in. Sinds enkele jaren is er een limiet op het aantal deelnemers en zijn daginschrijving bij de start van de Dodentocht niet meer mogelijk. “Om de veiligheid van de wandelaar te garanderen en het beheersbaar houden voor onze vrijwilligers”, besluit de organisatie. Naast de vele Belgische deelnemers doen dit jaar opnieuw weer heel wat andere nationaliteiten mee. Of zij de honderd kilometer kunnen uitwandelen, weten we pas zaterdagavond 10 augustus. Dan wandelen de laatste wandelaars over de eindmeet.