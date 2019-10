Actiegroep vecht tegen komst windturbine met 500 bezwaarschriften en 1.200 handtekeningen Els Dalemans

02 oktober 2019

22u02 1 Bornem Het buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ trok woensdagavond naar het gemeentehuis van Bornem met meer dan 500 bezwaarschriften en een petitie met meer dan 1.200 handtekeningen. “Al deze mensen zijn tegen de bouw van een windturbine op de site van Colruyt Group. Het bestuur kàn dit signaal niet negeren”, zegt Koen Van de Moortel namens het buurtcomité.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil een windturbine bouwen in het industriegebied langs de N16 in Bornem. Het openbaar onderzoek loopt eind deze week af, buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ trok woensdag al naar het gemeentehuis. “Volgens de plannen wordt deze turbine wel 185 meter hoog, wij vrezen voor slagschaduw en geluidshinder.”

“Tijdens de bewonersvergadering die vorige week werd georganiseerd, hoorden we getuigenissen van mensen die met zo’n windturbine in de buurt moeten leven. Toen zijn vele inwoners beginnen beseffen dat deze mastodont niet hoort in Hingene. Het resultaat staat op papier: meer dan 500 bezwaarschriften en 1.200 handtekeningen, ingezameld op amper enkele weken tijd”, zegt Van de Moortel.

Negatief advies

De gemeente Bornem geeft in dit dossier enkel advies, benadrukt schepen voor ruimtelijke ordening Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM). “Wij baseren ons met het schepencollege voor onze beslissing op alle documenten die we tijdens het openbaar onderzoek ontvangen. Ik kan nu al zeggen dat de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) een negatief advies gaf, ook de milieu-adviesraad reageerde bezorgd. Bornem moet het provinciebestuur ten laatste op 20 oktober iets laten weten.”

Een dossier waar de gemeente Bornem wél zelf over moet beslissen, is de erfdienstbaarheid in de lucht voor overhangende wieken. Omdat de turbine zo dicht bij de openbare weg komt te staan, zullen de wieken immers overhangen over een deel van de Woestijnstraat. “We plannen maandagavond 7 oktober nog een speciale gemeenteraadscommissie over dit dossier, dinsdag 8 oktober wordt over de erfdienstbaarheid de knoop doorgehakt op de gemeenteraad”, aldus De Maeyer.