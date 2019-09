Actiegroep start petitie tegen komst windturbine, gemeente Bornem organiseert informatievergadering Els Dalemans

18 september 2019

13u28 2 Bornem De gemeente Bornem organiseert een informatievergadering over de mogelijke bouw van een windturbine in Hingene door Colruyt Groep. Buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ protesteerde eerder al tegen de komst van de windmolen en zamelt nu zo veel mogelijk handtekeningen in. “We hopen begin oktober al de knoop te kunnen doorhakken in dit dossier”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Jurgen De Maeyer (IEDEREENBORNEM).

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, kondigde in mei de plannen aan voor de bouw van een windturbine langs de N16 in Bornem. Eind augustus volgde de aanvraag voor de nodige vergunningen, het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 oktober.

“Voor deze windturbine is een Klasse 1-omgevingsvergunning nodig. Niet de gemeente, maar de provincie is in dit dossier de vergunningverlenende overheid. Bornem moet wél advies verlenen en het openbaar onderzoek organiseren. Daar hoort ook een informatievergadering bij en die bijeenkomst organiseren we op dinsdag 24 september om 20 uur in Hingene”, zegt De Maeyer.

Vrij toegankelijk

“We hebben een aantal sprekers uitgenodigd die het dossier zullen toelichten, om zo iedereen de kans te geven zich een goed beeld te vormen over de mogelijke bouw van de turbine. Deze informatievergadering is voor iedereen vrij toegankelijk, inschrijven is niet nodig. Wie niet aanwezig kan zijn, kan ook met vragen terecht op het gemeentehuis in Bornem, daar kan je na het maken van een afspraak ook het dossier inkijken.”

Volgens De Maeyer zal gemeente Bornem het dossier al bespreken op de gemeenteraad van 8 oktober. “We moeten nog een beslissing nemen over de erfdienstbaarheid, die toelaat dat de wieken van de windmolen over de openbare weg in de Woestijnstraat draaien. Dit punt stond geagendeerd op de gemeenteraad van september, maar werd verdaagd. We hopen dit punt meteen te combineren met ons advies aan de provincie.”

Al 350 handtekeningen

Voor buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ gaat dit allemaal wel héél snel. “Wij protesteerden op de gemeenteraad van september en waren blij dat het punt werd uitgesteld. Op dit moment verzamelen we zo veel mogelijk handtekeningen - de teller staat al op 350 - en we blijven nog twee weken lang doorgaan”, zegt Koen Van de Moortel namens het buurtcomité.

“Ondertussen schrijven we een zo volledig en grondig mogelijk bezwaarschrift uit, om de bouw van deze mastodont tegen te houden. Volgens de plannen wordt dit exemplaar wel 185 meter hoog, dat is ruim drie keer zo hoog als onze kerk. Een turbine van dit formaat zorgt voor slagschaduw en geluidshinder tot op 1.500 meter. Het verbaast ons dat de gemeente Bornem al 4 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek een beslissing wil nemen. Kan men op zo’n korte tijd alle argumenten wel grondig bestuderen?”

De informatievergadering vindt plaats op 24/9 om 20 uur in zaal De Wateringe, Beekje 25 in Hingene.