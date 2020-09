Actiegroep ‘Red de Roddam!’ verzamelt 280 bezwaarschriften - “Denk aan uw verkiezingsbelofte: Bornem telt genoeg appartementen!” Els Dalemans

11 september 2020

12u17 0 Bornem De actiegroep ‘Red de Roddam!’ brachten vrijdag maar liefst 280 bezwaarschriften naar het gemeentehuis van Bornem. Hiermee protesteren de bewoners van Roddam tegen de komst van een nieuw bouwproject. “Wij vrezen voor onze privacy, meer verkeer, barsten in onze woningen… We roepen het gemeentebestuur daarom op: denk aan uw verkiezingsbelofte!”

“Een projectontwikkelaar wil achter een bestaand complex met 25 appartementen een tweede appartementsblok neerpoten met nog eens 22 flats. Wij vrezen dat de komst van deze nieuwbouw voor problemen gaat zorgen. We zijn bang voor parkeerproblemen en een toenemende verkeersdrukte in onze straat, rechtstreekse inkijk in onze huizen en tuinen, geluidshinder en lichtvervuiling.”

Scheuren en verzakkingen

“Voor de creatie van de ondergrondse parking moet het grondwater weggepompt worden, maar onze woningen zijn niet opgewassen tegen die bronbemalingen. We vrezen hier voor scheuren en verzakkingen. Het gebouw zou ook té dicht bij het bosgebied komen, het is wettelijk niet toegestaan om appartementen onmiddellijk aansluitend aan een bosgebied in te planten.”

Verkiezingsbelofte

“De lijst met argumenten is eindeloos lang, maar bovenop willen we de bestuursmeerderheid nog eens herinneren aan de gemaakte verkiezingsbelofte en het bijhorende bestuursakkoord. Men beloofde ons dat het aantal grootschalige meergezinswoningen in Bornem zal worden beperkt, om de appartementisering van onze gemeente tegen te gaan. ‘We stellen kwaliteit boven kwantiteit’, klonk het toen. Toon ons nu ook dat u dit meent.”

Het gemeentebestuur moet voor 20 november een beslissing nemen over het nieuwe project.