Actiegroep 'Houd Hingene uit de Wind' vecht tegen komst van windturbine – Meerderheid stelt dossier uit.

Els Dalemans

10 september 2019

21u45 0 Bornem Het buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ protesteerde dinsdagavond op de gemeenteraad van Bornem tegen de bouw van een windturbine op de site van Colruyt Group. “Men plant een mastodont van wel 185 meter, drie keer zo hoog als onze kerktoren. Wij vrezen voor geluidshinder en slagschaduw, en vragen het gemeentebestuur om dit project geen groen licht te geven.”

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, kondigde al in mei de plannen aan voor de bouw van een windturbine langs de N16 in Bornem. “We kozen voor een locatie in het industriegebied, met relatief weinig bebouwing in de buurt. We hebben de impact op de omgeving grondig onderzocht, en alles beantwoordt aan de Vlaamse normen voor geluid en slagschaduw. Zo hielden we bijvoorbeeld rekening met de hoogspanningsmasten en twee nieuw te bouwen windturbines in de buurt”, legde Stephan Windels van Eoly uit.

185 meter hoog

Eoly diende eind augustus een aanvraag voor de nodige vergunningen in, het openbaar onderzoek loopt nog tot 5 oktober. De omwonenden van Eoly richtten daarop het buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ op. “Nog maar enkele jaren geleden moesten we vechten tegen de komst van een KMO-zone in Hingene, door protest uit ons dorp is deze er gelukkig niét gekomen. Maar nu plant men hier plots de bouw van een mastodont van een windturbine. Volgens de plannen wordt dit exemplaar wel 185 meter hoog, dat is ruim drie keer zo hoog als onze kerk”, zegt Koen Van de Moortel namens het buurtcomité.

“De turbine komt niet alleen naast natuurgebied Het Moer, maar ook vlakbij onze huizen. Eén woning zou op amper 220 meter staan. Een turbine van dit formaat zorgt echter voor geluidshinder en slagschaduw tot op 1.500 meter! In vogelvlucht is dit de afstand tot aan het kasteel d’Ursel in Hingene. Wij zijn voor groene energie, maar tegen de verstoring van onze leefruimte en het landschap”.

Erfdienstbaarheid

De actiegroep verdeelde de voorbije dagen al pamfletten, plant de inzameling van bezwaarschriften, en kwam dinsdagavond ook naar de Bornemse gemeenteraad. Daar stond de goedkeuring van de erfdienstbaarheid in de lucht voor overhangende wieken op de agenda. “Omdat de turbine zo dicht bij de openbare weg zal staan, zullen de wieken overhangen over een deel van de Woestijnstraat. Dit betekent ook dat wanneer het vriest, er ijs vanop die enorme hoogte op de rijweg zou kunnen vallen. Dit kan een gemeentebestuur toch niet goedkeuren?”

“Ook wij hebben dit dossier van Eoly ontvangen en zullen het bestuderen, maar vanuit Bornem geven wij enkel advies. De provincie zal uiteindelijk de knoop doorhakken. Omdat het openbaar onderzoek loopt, kan ik nu echter nog geen inhoudelijke reactie geven”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “We merken natuurlijk wel dat de bezorgdheid in de buurt groeit, en daarom besloten wij vanuit de meerderheid om het punt over de erfdienstbaarheid te verdagen. Zo hebben we voldoende tijd om een gemeenteraadscommissie specifiek over dit dossier te organiseren, waar iedereen alle mogelijke informatie kan krijgen.”

Gemeenteraadslid Dirk Hoofd (CD&V) pleitte ervoor om het punt dinsdagavond tóch te stemmen: “We hebben nu de macht om -door deze erfdienstbaarheid niet goed te keuren- een grote rem te zetten op het dossier. Een turbine van die grootte hoort niet op deze plaats, laat ons samen dat signaal geven.” De meerderheid hield het been echter stijf: “Laat ons deze discussie grondig voeren en iedereen eerst informeren.”

Buurtcomité ‘Houd Hingene uit de Wind’ bereiken kan via houdhingeneuitdewind@outlook.be.