Actiegroep ‘De Wiel is van ons allemaal’ organiseert wandel- en fietszoektocht: “We willen de waarde van onze wielen tonen” Els Dalemans

09 oktober 2019

11u39 0 Bornem De actiegroep ‘De Wiel is van ons allemaal’ organiseert op zondag 13 oktober een wandel- en fietszoektocht. “We willen zo veel mogelijk mensen de schoonheid laten ontdekken van Het Mannenwiel, het Groot Kragenwiel en het Hingenewiel. Deelnemers steunen meteen onze acties”, zegt Ward Govaerts.

Bewonersgroep ‘De Wiel is van ons allemaal’ ontstond in 2017, toen twee projectontwikkelaars plannen indienden om aan de Rijkenhoek en op de Temsesteenweg 55 appartementen te bouwen. De buren protesteerden omdat de projecten grenzen aan natuurgebied Het Mannenwiel en omdat ze bang zijn voor beschadigingen aan hun woning. Het protest had resultaat: het project van Cura Invest op de Temsesteenweg komt er voorlopig niet, de strijd om de plannen van projectontwikkelaar Brabo op de Rijkenhoek is nog niet gestreden.

Waarde van de wielen

“We willen met onze wandel- en fietszoektocht niet alleen voor wat financiële steun zorgen, maar ook de betrokkenheid van de mensen vergroten. Door hen de schoonheid van deze wielen te laten ontdekken, hopen we dat ze onze strijd begrijpen”, legt Govaerts uit. “Deelnemers kunnen kiezen voor een parcours van zes of tien kilometer, starten kan van 13 tot 14.30 uur in de OLVP lagere school aan de Rijkenhoek in Bornem. Deelnemen kan door 2,5 euro te storten op rekening BE88 9733 5085 9441 van ‘De Wiel’, aan de start zondag betaal je 3 euro.”