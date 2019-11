80 internationale balgasten tijdens Winterbal in d’Ursel Antoon Verbeeck

24 november 2019

In kasteel d’Ursel vond op zaterdagavond het Winterbal plaats. Tachtig gasten keerden terug naar het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw. In Frankijk was het de tijd van de revolutie, van Napoleon en zijn empire, in Engeland de periode van het regency. Muziek, feesttenues en het buffet werden aangepast aan de tijd. “Op algemeen verzoek organiseren we dit jaar twee edities van het Winterbal. Volgende zaterdag vindt het tweede bal plaats. Het programma voor beide bals is identiek. Dansmeester Lieven Baert zal wederom bezoekers door de passen en figuren van originele contredansen en quadrilles. Fortepianist Anders Muskens en zijn ensembe Das Neue Manheimer Orchester staan in voor de muziek”, zegt Koen De Vlieger-De Wilde, directeur van het kasteel. Enkele gasten die op zaterdag aanwezig waren, kwamen van ver. Zo waren er onder andere Britten, Duitsers, Fransen en Hongaren van de partij.