8 maanden cel voor voyeur in zwembad Belga

14 november 2019

15u33 0 Bornem De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 58-jarige man uit Sint-Niklaas schuldig bevonden aan voyeurisme. Hij maakte in het zwembad van Bornem stiekem foto’s van een meisje in de kleedhokjes, maar ontkent dat hij die bedoeling had. Hij kreeg acht maanden met probatie-uitstel.

De man ging vorige zomer met zijn twee dochters zwemmen in het zwembad van Bornem. Na afloop werd hij door een meisje dat in het kleedhokje naast hem zich aan het omkleden was, betrapt op het stiekem nemen van foto’s van haar. Het meisje filmde met haar eigen smartphone een hand die tot driemaal toe met een smartphone in camerastand onder het hokje kwam piepen.

Het slachtoffer sloeg alarm aan het onthaal. Daarop werd de man aangesproken en de politie verwittigd. Op de telefoon van de man stonden gewiste foto’s van het bewuste meisje. De man beweert echter dat hij zijn eigen ruziënde dochters wilde fotograferen om aan zijn echtgenote te bewijzen hoe erg die twee tegen elkaar tekeer konden gaan als zij er niet bij was.

“Mijn vrouw geloofde nooit dat ze elkaar echt te lijf gingen, dus wilde ik dat bewijzen met foto’s”, aldus de man. “Ik dacht dat mijn dochters in het hokje naast mij waren. Toen ik zag dat het om iemand anders ging, heb ik de beelden gewist.”

De rechters vonden de uitleg van de man totaal ongeloofwaardig. De man vroeg om een probatieopschorting of een voorwaardelijke straf, maar de rechters vroegen zich af of dit wel zin had. “Als u zelf vindt dat u niets verkeerd hebt gedaan, en dus geen probleem hebt, dan heeft het weinig zin dat wij u voorwaarden of een begeleiding opleggen”, zei rechter Jessica Bourlet. Ze veroordeelde de man tot een celstraf van acht maanden met uitstel.