65 oldtimers voor derde Classic Rally: “Slechts twee wagens hebben finish niet gehaald” Els Dalemans

21 mei 2019

12u38 12 Bornem De Oldtimer Club Klein-Brabant heeft een succesvolle derde editie van de ‘Classic Rally’ georganiseerd. Alles samen reden zo'n 65 orginele wagens uit. “Onze club telt ondertussen al 152 leden, zo’n 95 procent is afkomstig uit Klein-Brabant-Vaartland. Er staan heel wat schatten in onze garages”, zegt Bart Marivoet van OCKB.

“Deze Classic Rally kan gezien worden als ons jaarlijkse ledenfeest, alleen wie aangesloten is mag aan deze activiteit deelnemen. De rit is een grote toertocht van zo’n 180 kilometer met vertrek in Bornem. We stopten dit keer in de Heilig Hart-brouwerij in Wetteren, in het Sas van Gent en in Hulst. Traditioneel hadden we weer een paar pannes onder de deelnemers, twee wagens moesten uiteindelijk effectief stoppen. Dat is traditie, omdat we nu eenmaal met heel wat oude wagens onderweg zijn. Oldtimer Club Klein-Brabant is geen merk- of typegebonden club, dus ons wagenpark is heel divers. Onze leden hebben oldtimers, youngtimers, van perfect gerestaureerd tot oorspronkelijke staat, van exclusief tot alledaags. Onze leden staan vaak nog zelf verbaasd te kijken naar de exemplaren die uit al onze garages tevoorschijn komen.”