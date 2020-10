65 chauffeurs geflitst in zone dertig Tim Van Der Zeypen

11 oktober 2020

Zowel in Puurs-Sint-Amands als in Bornem heeft de politie van Klein-Brabant gecontroleerd in de zone dertig. Ze dede dat onder meer in Liezeledorp, de Kuitegemstraat en Grootheide. “Er werden in totaal 268 autobestuurders gecontroleerd”, zegt de lokale politiezone van Klein-Brabant. “Hiervan reden 65 bestuurders te snel” Verder controleerde de politie ook in Klein-Mechelen. Daar geldt er een snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur. Hier reden twee van de 340 autobestuurder te snel. Alle geflitste autobestuurders zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. “Ook de volgende weken zullen wij snelheidscontroles blijven uitvoeren en dit op verschillende plaatsen”, waarschuwt de politiezone tot slot. “Schoolomgevingen zullen daarbij extra aandacht krijgen.”