6 van 249 gecontroleerde bestuurders rijdt te snel TVDZM

01 juli 2019

17u20 0 Bornem De politie van Klein-Brabant heeft bij een snelheidscontrole op twee locaties in Bornem in totaal 249 autobestuurders gecontroleerd. In totaal reden er 6 te snel.

Die 6 bestuurders zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. De politie stond opgesteld in de Achterweidestraat en de Beerdonkstraat. Er werden twee topsnelheden gemeten. In de Achterweidestraat reed een bestuurder aan 72 kilometer per uur voorbij de flitscamera. “Dat is 22 meer dan maximaal toegelaten” , luidt het bij de politiezone.

In de Beerdonkstraat werd er dan weer een snelheidsduivel geflitst aan 76 kilometer per uur of maar liefst 26 kilometer per uur sneller dan toegelaten.