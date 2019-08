6.000 pijlen wijzen Dodentocht-wandelaars de weg Els Dalemans

07 augustus 2019

18u49 0 Bornem Met 6.000 pijlen wijst de organisatie van de Dodentocht de 13.000 wandelaars komend weekend de juiste weg. De plakploeg was woensdag al in de weer met het hangen en plaatsen van enkele duizenden houten wegwijzers, vrijdag komen daar nog eens evenveel papieren exemplaren bij.

“Met het plakken van ons papier wachten we altijd tot het laatste moment, omdat de regen deze pijlen kan wegspoelen. We blijven ze ook vooral plakken omwille van de nostalgie, want onze houten exemplaren zijn net iets duidelijker zichtbaar en gaan langer mee”, zegt André De Clerck van Dodentocht.

“Verloren lopen is zeker tijdens de eerste kilometers van de Dodentocht bijna onmogelijk. Dan moet je gewoon mee met de stroom, de wandelaars die voor je stappen volgen. Maar zeker naar het einde toe vallen er gaten tussen de groepen en zijn die pijlen handig. Wie ‘s morgens vroeg alleen en erg moe op een verlaten landweg loopt, willen we geen onnodige omwegen laten maken.”

Kleine wijzigingen

Aan het parcours werden maar enkele kleine wijzigingen aangebracht. “We overwogen om naar aanleiding van onze 50ste verjaardag met een totaal vernieuwd parcours op de proppen te komen. Uiteindelijk deden we dit niét, omdat we al jaren kunnen rekenen op de medewerking van onze buurgemeenten. Zij mogen daarom net nu niet ontbreken.”

“We starten vrijdagavond weer gewoon in recreatiedomein Breeven en net als in 2018 worden de wandelaars in 2 groepen verdeeld. De startzone is zo op een kwartiertje leeg, vroeger duurde dat zeker 45 minuten. In Branst gaan we vanuit de Branstsedreef meteen naar de ‘bloemetjeswijk’ in plaats van door het dorp, tussen Londerzeel Sint.-Jozef en Steenhuffel stopten we ‘de hel van Londerzeel’ weer in het parcours. Tussen Steenhuffel en Merchtem gaan we opnieuw via Terlinden, tussen Lippelo en Puurs stappen we voor het eerst langs het Fort van Liezele.”