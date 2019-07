50ste Dodentocht zoekt vrijwilligers: “Vooral in Breendonk, Steenhuffel en Merchtem komen we nog helpende handen tekort” Els Dalemans

12u21 0 Bornem De organisatoren van de Dodentocht zoeken nog een heleboel vrijwilligers voor de 50ste editie van het evenement. Dat vindt plaats van vrijdagavond 9 tot en met zaterdagavond 10 augustus. “Vooral in de controleposten in Breendonk, Steenhuffel en Merchtem kunnen we nog helpende handen gebruiken”, zegt verantwoordelijke Fabio Manzini.

13.000 wandelaars wagen zich dit jaar aan de 100 kilometer lange wandeltocht. Zij worden onderweg geholpen en in de watten gelegd door alles samen 1.300 vrijwilligers. “Zonder deze mensen zouden we de Dodentocht niet kunnen organiseren. Het zijn net die vrijwilligers die de tenten opbouwen, controleposten bemannen, wandelchips uitdelen en wandelaars scannen, bezemwagens bemannen, enzovoort”, somt Manzini op.

“Sommige vrijwilligers haken na enkele af omdat ze op vakantie gaan, of omwille van hun leeftijd... En net als vele andere verenigingen, gaat het bij ons ook moeizamer dan vroeger om deze mensen vlot te vervangen. Elke controlepost heeft toch snel 20 tot 25 personen nodig die samen opbouwen, tafels en stoelen klaarzetten, zorgen voor de bevoorrading van de deelnemers, drankjes en iets te eten uitdelen, en de post ook weer afbreken.”

“We zoeken op dit moment vooral nog helpende handen voor de posten in Breendonk, Steenhuffel en Merchtem. Ook voor de bagage-afhandeling in Merchtem en Bornem kunnen we nog hulp gebruiken. Deze posten zijn vooral ‘s nachts geopend, het is dus logisch dat we hier minder makkelijk vrijwilligers voor vinden. Maar net op deze plaatsen kunnen de wandelaars wat extra steun en zorg gebruiken. Het zijn vaak cruciale punten en momenten, waarop deelnemers met wat extra aanmoediging wél weer rechtstaan en verdergaan.”

“Iedereen die enthousiast is en onze organisatie en wandelaars een warm hart toedraagt, kan vrijwilliger worden. Je kan als vereniging of vriendengroep meewerken, maar ook individuele vrijwilligers zijn meer dan welkom.” Wie deel wil uitmaken van de Dodentocht-ploeg, kan contact opnemen met de cel Service via service@dodentocht.be of medewerkers@dodentocht.be.