50-jarige Dodentocht opnieuw door ‘hel van Londerzeel’ en centrum van Buggenhout Wannes Vansina

15 juli 2019

08u54 2 Bornem De organisatie van de Dodentocht heeft het parcours voor de vijftigste editie voorgesteld. Grote wijzigingen zijn er niet, al blikt de Dodentocht wel terug door onder andere de ‘hel van Londerzeel’ en het centrum van Buggenhout opnieuw aan te doen.

De organisatie overwoog om voor de jubileumeditie met iets volledig nieuws te komen. “Plannen om met een totaal vernieuwd parcours op de proppen te komen, eventueel richting Brussel, Wieze of Mechelen, werden opgeborgen. Sinds de start van Dodentocht kunnen we telkens rekenen op de medewerking van de buurgemeenten van Bornem. Hen schrappen uit het parcours, omwille van deze jubileumeditie, zou van weinig respect getuigen”, vertelt voorzitter André De Clerck.

Op vrijdagavond 9 augustus beginnen de wandelaars dus gewoon weer in Bornem aan hun 100 kilometer. Van daaruit stappen ze richting Wintam om via Ruisbroek, Breendonk en Steenhuffel in Merchtem te komen. Van daaruit is het nog een kleine vijftig kilometer wandelen via Buggenhout, Opdorp, Lippelo, Puurs-Sint-Amands terug naar het vertrekpunt. “We zorgen wel voor een knipoog naar de voorbije vijftig edities. Zo zit ‘de hel van Londerzeel’ opnieuw in het parcours. Dit is het deel tussen Londerzeel St.-Jozef en Steenhuffel dat er vroeger heel slecht bij lag, vandaar de benaming”, weet Kristof Diddens, celverantwoordelijke Field.

“Na vijf jaar wandelen we tussen Steenhuffel en Merchtem opnieuw via Terlinden en ook Buggenhout Centrum staat opnieuw op het parcours. We vullen het parcours tussen Lippelo en Puurs aan met het landschapspark aan het Fort van Liezele”, vervolgt hij. Een wagenparcours is er deze editie niet meer omdat apps als Waze, de gps en Google Maps die rol hebben overgenomen. “We vragen de volgers wel om de parkings in de buurt van de wandelposten te gebruiken en om niet met de wagen tot aan de post te proberen geraken, want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.” Tussen Steenhuffel en Merchtem is er nog wel een wagenparcours zodat wagens het centrum van Merchtem vermijden.

