40 wandelaars vertrokken voor eerste van twee Dodentochten Els Dalemans

08 augustus 2019

21u28 0 Bornem 40 wandelaars vertrokken donderdagavond om 21 uur op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem voor een wandeltocht van 100 kilometer: het Dodentocht-parcours in omgekeerde richting. De groep wil vrijdagnamiddag weer in Bornem arriveren, om op tijd aan de start te staan van de 50ste Dodentocht.

“We staan voor een stevige tocht, want we plannen een tempo van 6 kilometer per uur aan te houden. Met enkele rustpauzes onderweg, moeten we vrijdagnamiddag om 16 uur de eerste 100 kilometer achter de kiezen hebben. Daarna gaan we even douchen en slapen, want om 21 uur wordt het startschot van de ‘echte’ Dodentocht gegeven”, zegt initiatiefnemer Gerry Vilters (55) uit Mortsel.

“De afstand mag geen probleem zijn, we zijn allemaal geoefende wandelaars met voldoende kilometers in de benen. Alle deelnemers zijn lid van Euraudax, een club die tochten organiseert van 25 tot 200 kilometer. De grootste uitdaging wordt dit keer het slaapgebrek. Maar we wandelen de hele tijd in groep, dus we sleuren elkaar er wel door. Al zullen we die ‘powernap’ vrijdag zeker kunnen gebruiken.”