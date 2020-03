30 pv’s voor jongeren onder de dertig jaar: “Zij zien blijkbaar de ernst van het coronavirus nog niet in” Tim Van Der Zeypen

28 maart 2020

13u40 42 Bornem De politiezone van Klein-Brabant heeft de afgelopen dagen intensief gecontroleerd of de inwoners van Puurs-Sint-Amands en Bornem de huidige coronamaatregelen naleven. Hun focus lag naast controles op samenscholingen ook op de controle van horecazaken, winkels en chauffeurs die niet-essentiële verplaatsingen maakten.

“Een aantal jongeren heeft het duidelijk nog niet begrepen” luidt het bij de politiezone. “Op verschillende plaatsen hebben we geverbaliseerd voor verboden samenscholingen. Niet alleen op de traditionele plaatsen waar bij elkaar wordt gekomen maar ook op andere plaatsen.”

In totaal werden er 33 proces-verbalen opgesteld waarvan 30 voor jongeren onder de dertig jaar. “Naast 21 pv’s voor jongeren tussen de 20 en de 29 jaar oud, werden er ook nog negen pv's opgesteld voor jongeren onder de twintig jaar”, gaat de politie verder.

Horeca

Verder kreeg ook nog één horecazaak een proces-verbaal. Volgens de politiezone had deze zaak eerder al verschillende verwittigingen gekregen. De politie kreeg tot slot ook nog enkele meldingen van verboden handelsactiviteiten. “Het gaat onder andere over kapperszaken die nog klanten ontvangen”, klinkt het bij de politiezone. “Wij blijven controleren met verschillende patrouilles. We krijgen daarbij ook veel informatie van bezorgde burgers die duidelijke overtredingen melden.”