28 wandelaars zijn al halfweg 'dubbele Dodentocht’ Els Dalemans

09 augustus 2019

21u01 3 Bornem 28 wandelaars waren vrijdagavond al halfweg hun ‘dubbele Dodentocht’. Zij vertrokken donderdagavond om 21 uur op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem voor een wandeltocht van 100 kilometer: het Dodentocht-parcours in omgekeerde richting. Vrijdagnamiddag om 15.30 uur arriveerden ze weer in Bornem, om op tijd aan de start van de 50ste Dodentocht te staan.

“De eerste 100 kilometer zijn vrij vlot gegaan, we zijn met 36 wandelaars vertrokken en amper één iemand moest afhaken. We hielden een strak tempo van 6 kilometer per uur aan, met enkele rustpauzes onderweg. De regen maakte de tocht wat zwaarder, maar al bij al was het nog zacht en warm”, zegt initiatiefnemer Gerry Vilters (55) uit Mortsel.

“We arriveerden vrijdagnamiddag om 15.40 aan het station van Bornem. Mijn plan was om even wat te gaan slapen, maar het was veel te warm in mijn tent. Ik kon mij wel even douchen en iets eten, daarna vertrokken we weer naar de startzone van de 50ste Dodentocht. Hier waren we nog maar met 28, want 7 wandelaars konden geen ticket bemachtigen.

“De druk is nu iets minder groot dan tijdens onze eerste 100 kilometer, we hopen zaterdagnamiddag tussen 16 en 17 uur over de eindmeet te wandelen.”