25 fietsers niet in orde met fietsverlichting TVDZM

13 januari 2020

08u00 0 Bornem Bij een controle-actie van de politiezone Klein-Brabant hebben agenten in totaal 185 fietsers gecontroleerd. Ruim veertien procent was niet in orde met hun fietsverlichting.

De politie controleerde de fietsers bij het begin van de schooltijd. In Hingene werden er 46 fietsers gecontroleerd. “Negen van hen waren niet in orde. Zij waren allen onder de zestien jaar oud en kregen een waarschuwing”, klinkt het bij de politiezone. In Bornem werd er dan weer gecontroleerd aan de parking van het station. Hier waren zestien fietsers niet in orde. Ook zij kregen gelet op hun leeftijd een waarschuwing. “We vragen aan ouders om hun kinderen te wijzen op het goede gebruik van de fietsverlichting”, besluit de politiezone.