24 wandelaars stappen ‘dubbele Dodentocht’ van 200 kilometer Els Dalemans

10 augustus 2019

17u34 0 Bornem 24 wandelaars legden op 48 uur tijd maar liefst 200 kilometer af. Initiatiefnemer Gerry Vilters (55) uit Mortsel wandelde zaterdagmiddag rond 16 uur over de eindmeet. “Zondag wandel ik weer 10 kilometer, zodat de spieren niet te stijf worden.”

35 wandelaars van wandelclub Euraudax vertrokken donderdagavond om 21 uur op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem voor een wandeltocht van 100 kilometer: het Dodentocht-parcours in omgekeerde richting. De groep arriveerde vrijdagnamiddag iets voor 16 uur weer in Bornem. 28 van hen verschenen na een korte rustpauze aan de start van de 50ste Dodentocht.

24 uur later wandelde Vilders moe maar heel tevreden over de eindmeet. “Het was een heel leuke en vrij vlotte editie. ‘s Nachts werd het even wat zwaarder door het slaapgebrek. Maar van pijnlijke voeten en stijve spieren had ik gelukkig geen last.”

Korte wandeling op zondag

“Amper 4 deelnemers van onze ploeg moesten afhaken, we zijn natuurlijk allemaal getrainde wandelaars. Na een beetje rust, staat er zondag er een korte wandeling van zo’n 10 kilometer op het programma. Dat is de beste manier om stijve spieren te vermijden.”

Voor Vilders was deze stunt gelinkt aan zijn laatste Dodentocht. “Na 20 deelnames is het tijd voor wat anders. Door deze tweedaagse zo vlot af te werken, weet ik nu beter waar ik me allemaal aan kan wagen. Maar de gezellige sfeer van de Dodentocht ga ik zeker missen, die vind je nergens anders.”