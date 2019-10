139 sportievelingen wagen zich aan eerste Beurm-trail Els Dalemans

12 oktober 2019

139 sportievelingen waagden zich zaterdagnamiddag aan de eerste editie van de Beurm-trail. “We zijn blij met de opkomst én met de steun van de weergoden. De voorspellingen zagen er maar wankel uit, maar het werd uiteindelijk ideaal loopweer”, zegt Tom Sas van de Onze-Lieve-Vrouw Presentatieschool, die het evenement organiseerde.

“De Beurm-trail is een looptocht dwars doorheen verschillende Bornemse gebouwen: de brandweerkazerne, het ziekenhuis AZ Rivierenland, het zwembad in recreatiedomein Breeven, verschillende scholen, het abdijpark en meer. Onderweg zorgden we voor wat randanimatie: skaters op school, een pianoconcert in het ziekenhuis. Wie een volledige Beurm-trail aflegde, had in totaal 12,5 kilometer in de benen. Exact 99 mensen liepen deze trail”, zegt Sas.

“Voor de kinderen organiseerden we een ‘Kidsrun’ van 2,5 kilometer. We vonden deze afstand al vrij zwaar voor de kleintjes, elders zijn de kinderlooptochten meestal korter. Maar we wilden deze deelnemertjes vooral de kans geven om ook door de brandweerkazerne te lopen. Maar de 40 kinderen waren ongelooflijk snel aan de finish, we hadden hen best nog door wat andere gebouwen kunnen laten lopen!”