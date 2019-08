13.011 wandelaars aan start van 50ste editie Dodentocht Els Dalemans

09 augustus 2019

22u11 0 Bornem 13.011 wandelaars vertrokken vrijdagavond om 21 uur in Bornem voor de 50ste editie van de 100 kilometer lange wandeltocht. De start verliep vlot, de deelnemers gaan een droge nacht met ideaal wandelweer in. De eerste deelnemers, die de 100 kilometer lopen, worden zaterdagochtend om 7 uur alweer aan de Dodentochttent verwacht.

Dat iedereen wou deelnemen aan de 50ste editie van de Dodentocht, bleek al bij de inschrijvingen in maart. De 13.000 beschikbare tickets vlogen in amper twee uur tijd de deur uit. Na heel wat teleurgestelde reacties, kregen de wandelaars met minstens 30 aankomsten op de teller van de organisatie een startgarantie.

“Uiteindelijk schreven zo alles samen 13.011 mensen zich in voor de verjaardagseditie, de deelnemers komen uit maar liefst 38 verschillende landen. Naast Nederlanders, Duitsers en Denen zijn er ook wandelaars uit Letland, Ierland, Polen, Canada en Amerika aanwezig”, zegt Karen Muys van Dodentocht. “De dertigers stonden met maar liefst 3.325 aan de start, op de voet gevolgd door de veertigers met 2.897 deelnemers. Onze vijftigers zijn samen goed voor maar liefst 2.255 wandelaars. Tijdens de vorige edities kwam zo’n 60% van de wandelaars ook weer aan in Bornem.”

De start van de 50ste Dodentocht vond, net als in 2018, plaats in recreatiedomein Breeven. “De wandelaars werden opnieuw in 2 groepen verdeeld, en elk een andere kant uitgestuurd. De startzone was zo op een twintigtal minuten helemaal leeg, vroeger duurde het zeker 45 minuten voor de laatste wandelaar in beweging kwam. Nu komen beide groepen weer samen aan het Fort van Bornem, maar daar lopen de wandelaars al wat meer verspreid en heeft iedereen zijn tempo gevonden”, zegt Gunter Vergauwen.

De regen viel overdag nog met bakken uit de hemel, maar na enkele mindere jaren bleef het bij de start vrijdagavond nu wél droog. “We zijn blij dat de weergoden onze feesteditie zo gunstig gezind zijn. Het is allesbehalve aangenaam om doorweekt aan zo’n grote uitdaging te beginnen. Ook voor de nacht zien de weersvoorspellingen er goed uit: het zou droog blijven. Men voorspelt wel winderig weer, maar dit zou voor de wandelaars geen probleem mogen zijn. Voor onze organisatie is deze ‘code geel’ wel belangrijk: wij hebben alle tenten langsheen het parcours extra goed bevestigd.”

De eerste editie van de populaire wandeltocht vond plaats op 14 augustus 1970. Vanuit ‘het Kelderke’ vertrokken 65 jongeren voor de eerste ‘100km wandeltocht van Kadee’. 47 deelnemers haalden ook de eindmeet. Tijdens de vijfde editie in 1974 werd de kaap van de duizend deelnemers voor het eerst overschreden.

Records bij de vleet

Bij de veertigste editie in 2009 sneuvelde het zoveelste record: niet minder dan 10.793 wandelaars verschenen aan de start, 6.406 van hen kwamen ook terug aan in Bornem. In 2018 werkte de organisatie voor het eerst met een deelnemerslimiet van 13.000 inschrijvingen, om de veiligheid en het comfort van de wandelaars, volgers en vrijwilligers te kunnen blijven garanderen.