12.200 wandelaars halen virtuele eindmeet van 100Km Covid Challenge Els Dalemans

10 augustus 2020

15u27 3 Bornem Iets meer dan 12.200 wandelaars haalden de eindmeet van de 100Km Covid Challenge van de Dodentocht. Zij wandelden op vier weken tijd elk minstens 100 kilometer. “We noteren deze 100Km Covid Challenge als onze 51ste editie in de Dodentocht-geschiedenisboeken”, zegt hoofdcoördinator Gunter Vergauwen.

Op vrijdag 14 augustus zouden 13.000 wandelaars in domein Breeven in Bornem staan te trappelen van ongeduld om aan de 51ste editie van de Dodentocht te beginnen. Maar door het coronavirus werd het evenement geannuleerd, de Dodentocht-organisatie schotelde de wandelliefhebbers een digitaal alternatief aan.

Virtuele finish

“Onze 100Km Covid Challenge ging van start op 13 juli en liep tot zondagnacht 9 augustus om 23.59 uur. Meer dan 17 200 wandelaars schreven zich in om op vier weken tijd minstens 100 kilometer te wandelen. Alles samen werden 1.713.836 kilometers afgelegd, iets meer dan 12.200 wandelaars haalden ook effectief de virtuele finish”, zegt Vergauwen.

52ste editie

“Omdat het zo’n bijzonder jaar is, hebben we besloten om deze 100Km Covid Challenge ook echt als 51ste editie in de Dodentocht-geschiedenisboeken op te nemen. We dragen deze editie op aan alle mensen die zich de voorbije maanden, in volle coronacrisis, hebben ingezet en nog steeds inzetten voor onze maatschappij. We tellen nu al af naar 13 augustus 2021, dan geven we graag het startschot van de 52ste Dodentocht.”