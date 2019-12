11 nieuwe natuurgidsen behalen diploma Els Dalemans

12u14 6 Bornem Klein-Brabant is, na een intensieve cursus van een jaar, 11 nieuwe natuurgidsen rijker. “We kunnen weer meer natuurbeleving en -educatie aanbieden aan een grotere groep inwoners.”

“Natuurgidsen werden stilaan een zeldzaam ras, ondanks de vele natuurgebieden in onze regio. Daar besloten Natuurpunt Klein-Brabant, VMPA Klein-Brabant (Vereniging voor Milieueducatie in Provincie Antwerpen) en Natuurpunt CVN wat aan te doen. Zij organiseerden samen een cursus ‘Natuurgids in Klein-Brabant’”, zegt natuurgids Tom Van Bel.

“De cursussen werden georganiseerd in het knap gerenoveerde gebouw De Krodde aan de kinderboerderij in Bornem. Maar naast de theorielessen stonden er natuurlijk ook heel wat uitstappen in de natuurreservaten op de agenda. Alle natuurgidsen-in-spe moesten ook een eindwerk maken, zo werd onder andere de boomgaard in de Bornemse abdijtuin opnieuw aangeplant.”