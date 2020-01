100 bezwaarschriften tegen plannen van transportbedrijf VRD Els Dalemans

24 januari 2020

18u32 3 Bornem De gemeente Bornem ontving een honderdtal bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek van de De gemeente Bornem ontving een honderdtal bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag van transportbedrijf VRD . Dat wil graag bijkomende magazijnen en kantoren bouwen langsheen de Rijksweg-N16 in Bornem.

Volgens Liesbeth Van Raemdonck van VRD wil het bedrijf in Hingene een positief project realiseren. “In de plaats van het huidige, vervallen gebouw komt een moderne nieuwbouw waar 60 extra werknemers aan de slag kunnen. Die jobs zijn belangrijk voor de regio. Omdat we de buurt tegemoet willen komen, pasten we onze vorige plannen aan en dienden we deze nieuwe aanvraag in.”

Toegangsweg tot dorp

Toch probeerde actiegroep ‘Hou Hingene mobiel en leefbaar’ de voorbije weken zo veel mogelijk inwoners van Hingene te overtuigen om een bezwaarschrift in te dienen. “Dit is ondertussen al de derde aanvraag van VRD dat een transportbedrijf wil realiseren net naast het kruispunt van de N16 met de C. Van Kerckhovenstraat. Die straat is echter ook de toegangsweg tot Hingene, wij willen die honderden vrachtwagens hier niet”, zegt Evert Wauters namens de actievoerders.

Bezwaarschriften

“We zijn blij dat we op zo’n korte tijd zoveel bezwaarschriften konden inzamelen, dit vraagt immers meer moeite dan je handtekening op een petitie zetten. Deze hoeveelheid toont ook duidelijk aan dat de omwonenden bezorgd zijn. We doen een warme oproep aan het gemeentebestuur om dit dossier nog eens grondig te bestuderen.”

Het Bornemse schepencollege moet eind maart maart de knoop doorhakken.