“Wie eigen Dodentocht wil wandelen: respecteer de coronamaatregelen” Els Dalemans

13 augustus 2020

19u18 0 Bornem De gemeente Bornem, de lokale politie Klein-Brabant en de organisatie van de 100 kilometer Dodentocht roepen wandelaars op om dit weekend de coronamaatregelen te respecteren. “We vermoeden dat meerdere wandelaars op eigen houtje de 100km zullen wandelen, zij moeten zich ook aan de regels houden”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA).

“Duizenden wandelaars zouden op vrijdag 14 augustus afzakken naar Bornem voor de 51ste editie van de Dodentocht. Het coronavirus besliste daar echter anders over, toch kregen we signalen dat meerdere mensen van plan zijn om in onze gemeente te verzamelen. Onder andere via sociale media zou zo’n oproep de ronde doen. We willen benadrukken dat het niét de bedoeling is om vrijdagavond alsnog met grote groepen te verzamelen in recreatiedomein Breeven”, zegt Joos.

Nachtklok

“Iedereen die van plan is om dit weekend op eigen initiatief tóch de 100 kilometer te wandelen, moet in de provincie Antwerpen steeds de striktere coronamaatregelen respecteren. Dit wil zeggen dat er een samenscholingsverbod geldt, waardoor je niet met meer dan tien personen mag verzamelen. Ook geldt hier een mondmaskerplicht én een nachtklok. Wie ’s nachts wandelt, moet tussen 1.30 uur en 5 uur dus de provincie verlaten.”

“We begrijpen dat de Dodentocht voor velen een belangrijk evenement is, maar vragen toch om gewoon een jaartje geduld te oefenen en in 2021 terug naar Bornem af te zakken.”