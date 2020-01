#TeamBranst start petitie: “Onze kerk mag geen opslagplaats worden” Els Dalemans

08 januari 2020

15u24 0 Bornem Actiegroep #TeamBranst is een petitie gestart om meer inspraak te vragen over de toekomst van de Sint-Vincentius a Paulokerk van Branst (Bornem). “Het kerkbestuur wil van het gebouw een opslagplaats maken, zonder de inwoners te horen. Deze beslissing wordt niet gedragen door het dorp, dat zullen we met deze petitie ook aantonen”, zegt Pieter De Mil.

“De gemeente, de kerkraad en de pastorale ploeg van Bornem willen van de kerk van Branst een depot voor kerkelijke goederen maken. Men heeft de mond vol over participatie, maar er is met de inwoners van Branst nooit eerder concreet gepraat over dit onderwerp. Nochtans is deze kerk een plek van ons allemaal, pal in het centrum van het dorp. We willen dan ook samen op zoek gaan naar een functie die door de inwoners gedragen wordt, zodat de kerk een plek wordt waar onze verenigingen, jongeren, senioren en meer terecht kunnen”, aldus De Mil.

Brainstormsessie

“We zijn daarom een online-petitie gestart, en zamelden op één dag tijd al 160 handtekeningen in. Omdat niet iedereen toegang heeft tot het internet, zullen we de komende dagen ook flyers verspreiden. Deze papieren handtekeningen kan je deponeren bij frituur De Frutbaron of slagerij De Wachter. We zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen bussen. We organiseren nu donderdag 9 januari ook een #TeamBranst-sessie, om 19.30 uur in café Zates. We gaan er samen brainstormen over de toekomst van onze kerk. Eén week later willen we onze handtekeningen overhandigen op het infomoment.”

Het infomoment over de toekomst van de kerk in Branst vindt plaats op donderdag 16 januari 2020 om 19.30 uur in de kerk zelf. De petitie tekenen kan via http://tiny.cc/branst, meer info over de actiegroep vind je op Facebook: #TeamBranst.