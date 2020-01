#TeamBranst protesteert met pamfletten en 478 handtekeningen tijdens rumoerige infovergadering: “Wij willen geen depot in onze kerk, geef ons eindelijk inspraak”

Els Dalemans

17 januari 2020

13u29 0 Bornem Zo’n 100 inwoners van de Bornemse deelgemeente Branst zakten donderdagavond af naar de Sint-Vincentius a Paulokerk, voor de infovergadering over de toekomst van de kerk. Actiegroep #TeamBranst overhandigde er een petitie met 478 handtekeningen: “Branst wil géén opslagplaats. Laat de inwoners mee beslissen, dit is hún kerk”, sprak Pieter De Mil.

De gemeente, de kerkraad en de pastorale ploeg van Bornem werken al enkele jaren aan een ‘kerkenplan’, waarbij voor elk gebedshuis een nieuwe bestemming wordt gezocht. De kerk van Branst is volgens deze ploeg geschikt als ‘regionaal depot voor kerkelijke goederen’. “We hebben gezocht naar concrete, duurzame initiatieven die financieel haalbaar zijn. Van de kerk een gemeenschapscentrum maken was ooit een optie, maar ondertussen heeft het gemeentebestuur van Bornem beslist om te investeren in het bestaande gemeenschapshuis”, zegt erfgoedcoördinator Xavier Baecke van Igemo, die het project coördineert.

Subsidies

“We klopten ook aan bij de school van Branst en bij Huize De Steiger, die ons beiden lieten weten geen trekkende rol te kunnen spelen in dit dossier. Zo is het idee gegroeid om hier een erfgoeddepot te realiseren: we hebben een plek nodig om onze vele kerkelijke goederen te bewaren, we kunnen hiervoor rekenen op subsidies van de hogere overheid, én we kunnen op die manier het kerkgebouw bewaren. De deuren van de kerk gaan niét dicht, er zal net weer meer beweging zijn. Een depotwerking is niet saai en passief, kijk maar naar de abdij in Bornem waar tientallen vrijwilligers actief zijn.”

Huiswerk

Maar de inwoners van Branst raakten niet overtuigd van die plannen, zeker niet na de ongelukkige uitspraak van priester Steven Barberien. “Als onze kerk altijd zo vol had gezeten als vanavond, zaten we hier nu niet”, sneerde hij. Die uitspraak viel erg slecht bij het publiek, dat begon te joelen. Daarop namen de Branstenaren zelf het woord: “Deze kerk werd eigenhandig gebouwd én betaald door de inwoners van dit dorp, dit gebouw is van Branst en ligt ons na aan het hart. Toen we de voorbije maanden meermaals om informatie of toekomstplannen vroegen, kregen we géén antwoord. De belofte om iedereen te betrekken bij dit traject, werd niet gehouden. Maak uw huiswerk opnieuw”, klonk het.

Box

De leden van #TeamBranst hadden zelfs al enkele suggesties, die moesten ze echter voorstellen op papier: “We kregen geen toestemming om de beamer te gebruiken voor onze presentatie, dus moet het maar op de ouderwetse manier”, klonk het. “Wat wij vragen is om af te stappen van een ‘herbestemming’ en te kiezen voor een ‘nevenbestemming’ zodat in de kerk nog een huwelijk of begrafenis kan plaatsvinden. Verder vragen we om de oprichting van een nieuwe werkgroep -waar de Branstenaren wél bij betrokken zijn- die een haalbare bestemming zoekt waar iedereen zich in kan vinden. We denken bijvoorbeeld aan een ‘box’ in de kerk, een houten structuur die het gebouw in kleinere ruimtes opdeelt waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. Denk maar aan creatieve vakantiekampen of een plek voor startende ondernemers... Voor ons is het vooral belangrijk dat de kerk een open huis blijft voor de inwoners van Branst.”