‘t Hinkelpad bouwt feestje voor terugkeer kleuters: “De hapjes mochten ze niet delen” Antoon Verbeeck

02 juni 2020

GO! Freinetschool ‘t Hinkelpad in Bornem vierde vandaag de terugkeer van de kleuters naar school met een klein feestje op de speelplaats. Vlaggetjes, muziek en hapjes waren aanwezig, al mochten de kleintjes die laatste niet met elkaar delen. “We hebben aan de kleuters gevraagd om zelf chips, snoep en stukjes fruit en groenten mee te nemen naar school. Delen is nu uiteraard niet toegestaan, tot spijt van de kinderen”, vertelt juf Liesbeth Caluwaerts van de ‘Sterrenstofklas’, waarvan 21 van de 23 kleuters present waren. “Buiten het wassen van de handjes, dat toch wel wat tijd inneemt, en het feit dat je veel alleen moet doen, viel deze schooldag goed mee. Daarnet vroeg er een kleurtje naar haar mama, maar over het algemeen zijn de kinderen enthousiast. Al waren er vanmorgen wel wat verwarde blikken aan de schoolpoort.”