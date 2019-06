“Niks te doen in Bornem? Dit is ons antwoord.” Wannes Vansina

13 juni 2019

09u46 0 Bornem De gemeente Bornem heeft donderdag door middel van een grote banner aan de post de zomerkalender voorgesteld. “Niks te doen in Bornem? Dit is ons antwoord.”

De banner werd donderdagochtend gehesen. “Er was wat kritiek dat er geen evenementen meer zouden zijn in Bornem. Daar willen we op deze manier toch wel een antwoord op bieden. We staan voor een drukke zomer”, zegt Nele Moortgat, hoofd van de communicatiedienst van Bornem.

De zomerevenementen worden op donderdag 20 juni op gang getrapt door de jaarlijkse afterworkshopping. Je kan voordelig shoppen tussen 15 en 21 uur. Nieuws is dat er aan het Landhuis optredens volgen, van Wim Soutaer en Charles Van Domburg van The Magical Flying Thunderbirds. Drie dagen later volgt de Ecotuinendag.

Op 6 juli vindt een avondmarkt plaats, op 3 augustus een nieuwe editie van Bornem zingt met bijhorende feestmarkt. Wil je van op het podium luidkeels meezingen? Schrijf je dan in via economie@bornem.be.

Nieuw is op zaterdag 17 augustus een geluid- en lichtspektakel aan het Landhuis, net als de Dag van de Bornemnaar op zondag 1 september. Dat laatste is een familiedag in het Breeven met optredens van de KetnetBand, Les Copines, lokale artiesten en exclusieve attracties ter land, ter zee en in de lucht.

Op 5 september volgt ‘Heavenly fashion’, een modeshow van de handelaars van Bornem. Dit keer vindt deze voor het eerst plaats in de kerk. Wie er bij wil zijn, boekt maar beter snel een ticket bij de Verenigde Handelaars, want de plaatsen zijn beperkt.

Het zomerprogramma eindigt tijdens het weekend van 20 tot en met 22 september op het Cardijnplein met Bornem Bruist, met animatie en optredens van Vlaamse artiesten zoals Mama’s Jasje en Willy Sommers.