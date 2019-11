“Laat losse marktkramers toe, zodat wekelijkse markt kan groeien” Els Dalemans

16u59 0 Bornem Bornems gemeenteraadslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) vraagt het gemeentebestuur om losse marktkramers toe te laten op de wekelijkse markt. “Ik weet niet of hier nood aan is, maar wil de mogelijkheid zeker onderzoeken”, reageert schepen van lokale economie Stefaan De Landtsheer (IEDEREENBORNEM).

“Als trouwe bezoeker van de wekelijkse markt op maandagvoormiddag, merk ik dat er regelmatig ‘gaten’ vallen tussen de verschillende marktkramen. Omdat de kramen op zo’n moment te ver uit elkaar staan, verdwijnt de samenhang van de markt en wandelen klanten ook niet langs alle aanwezigen. We zouden dit probleem makkelijk kunnen oplossen door losse marktkramers toe te laten tijdens onze wekelijkse markt”, zegt Verheyden.

Uitbreiden richting Warregaren

“Zij kunnen de gaten vullen wanneer nodig, maar we kunnen de markt op die manier ook verder uitbreiden in de richting van het Warregaren. Als de Bornemnaren weten dat er wekelijks afwisseling is in het aanbod, zullen zij ook regelmatiger weer een kijkje komen nemen op maandag. Een gemeente als Bornem verdient volgens mij een grotere markt, ik ben er zeker van dat ook onze winkels en horecazaken hier de vruchten van zullen plukken.”

Marktreglementen afstemmen

“Ik heb in het verleden zelf al eens voor deze maatregel gepleit, maar het is ons toen niet gelukt om die losse marktkramers erbij te krijgen”, reageert De Landtsheer. “Op dit moment proberen we de marktreglementen van Bornem en omliggende gemeenten op elkaar af te stemmen, en ook de quota over bepaalde marktkramen af te schaffen. Op die manier moet het al mogelijk zijn om meer kramen toe te laten.”

“Ik hoop dat we de wijzigingen die nu al op papier staan, tijdens de volgende marktcommissie goedgekeurd krijgen, daarna presenteren we die documenten ook aan de Bornemse gemeenteraad. Ik weet niet of enorm uitbreiden echt mogelijk is, omdat het aantal marktkramers alsmaar afneemt en er maar weinig nieuwkomers zijn. Maar we zijn zeker bereid om mee na te denken over de toekomst van onze wekelijkse markt.”