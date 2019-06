'Het Bijhuis' serveert ontbijt en lunch in schaduw van Het Notarishuis Els Dalemans

06 juni 2019

'Het Bijhuis', zo heet de nieuwe ontbijt-, lunch- en aperozaak waar Sylvia François de schouders onder zet. Als locatie koos ze voor de prachtige tuin van Het Notarishuis vlakbij het station van Bornem.

“Mijn man en schoonmoeder baten samen de twee interieurzaken Het Pakhuis en Het Notarishuis uit. Aan Het Notarishuis ligt een grote tuin, die echter niet gebruikt werd. Het is een bijzondere plek, en omdat ik allang droom van een eigen horecazaak besloten we de twee te combineren.” François liet het bijhuis van de statige woning renoveren en uitbreiden, meteen was ook de naam van de zaak gekozen.

“In Het Bijhuis serveren we ontbijt, lunch en in de namiddag allerlei lekkers. Ik heb nog geen horeca-ervaring, dus het is een grote sprong in het onbekende. Natuurlijk volgde ik wel de nodige opleidingen, waaronder eentje tot ‘barista’. We zijn nog maar net open, en genieten al volop van de drukte. De Bornemnaars zijn duidelijk nieuwsgierig naar Het Bijhuis. In onze ommuurde tuin is het ook zalig én veilig spelen voor de kleintjes, dat is natuurlijk een grote troef pal in het centrum.”

Het Bijhuis, op het Stationsplein 1 in Bornem, is bereikbaar langs de poorten in de tuin van Het Notarishuis, ter hoogte van de Stationsstraat en de Nieuwe Kouterstraat. Op maandag, woensdag en donderdag kan je er terecht van 7.30 tot 17 uur, op vrijdag van 7.30 tot 18.30 en op zaterdag en zondag van 10 tot 18.30 uur.