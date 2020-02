“Geen concurrent maar perfecte aanvulling voor politiehelikopter”: Politie van Klein-Brabant neemt drone in gebruik Tim Van der Zeypen

01 februari 2020

17u00 0 Bornem Binnenkort zal de politiezone Klein-Brabant als eerste in het Mechelse arrondissement een drone in gebruik nemen. “Een perfecte aanvulling”, vertellen eerste inspecteur Peter Vercauteren en hoofdinspecteur Herman Peeters. De drone zal binnenkort onder meer worden ingezet bij huiszoekingen, zoekacties, ongevallen en allerlei grootschalige evenementen.

Het idee om een drone aan te schaffen ontstond niet zo heel lang geleden bij de politie van Klein-Brabant en werd ook quasi onmiddellijk goedgekeurd. “Herman en ik zijn al langere tijd actief als dronepiloten. Toen meer en meer politiezones, drones gingen gebruiken, dachten we waarom ook niet onze zone”, vertelt eerste inspecteur Peter Vercauteren. “We namen onze drone mee naar het werk en lieten zien wat de mogelijkheden zijn. Al snel was onze recherche én de korpschef overtuigd en werd het idee goedgekeurd.”

Binnenkort starten de twee inspecteurs als eersten binnen de politiezone Klein-Brabant hun opleiding ‘state-operator’ in Limburg. Na die opleiding van negen dagen, kan de politie zijn nieuwste aanwinst dan ook meteen gaan inzetten. “We zullen drone voornamelijk gebruiken om bijvoorbeeld zware verkeersongevallen vast te stellen via luchtfotografie en hij zal ook zeker worden ingeschakeld bij grote evenementen zoals bijvoorbeeld de Dodentocht”, verduidelijkt hoofdinspecteur Peeters.

Thermische camera

De drone zal ook nog verder worden uitgerust met een volgspot en een thermische camera. Vanaf dan zal de politie hem ook kunnen inzetten bij zoekacties naar vermiste personen of wanneer een dader de vlucht neemt. “Maar ook tijdens gerechtelijke acties zoals bijvoorbeeld een huiszoeking kan de drone nuttig zijn”, vullen eerste inspecteur en hoofdinspecteur aan. “Dankzij de thermische camera zal het ook mogelijk zijn om de brandweer te assisteren bij zware branden en de exacte locatie van de vuurhaard vast te stellen”, klink het nog.

Het ‘drone-team’ van de politie bestaat naast de piloot ook nog uit een waarnemer. Die laatste verzamelt het beeldmateriaal. De drone kreeg een High Definition camera die 360 graden kan draaien en zo nummerplaten én personen kan herkennen vanop zeer verre en hoge afstand. “Binnenkort gaan we die beelden ook live streamen naar de commandopost zodat ook vandaar uit de actie op het veld kan worden gevolgd”, luidt het. In de toekomst wordt het team mogelijks versterkt met nog twee piloten en vier waarnemers extra.

“Aanvulling”

De drone kan dus worden vergeleken met de huidige politiehelikopter van de Federale Politie. “Alleen is de helikopter veel beperkter dan een drone”, zeggen hoofdinspecteur Peeters en eerste inspecteur Vercauteren. “De helikopter is niet altijd inzetbaar en kan op sommige plekken niet geraken. Terwijl onze drone dit wel kan. Een vervanging voor de helikopter is dit voor alle duidelijkheid niet. Eerder de perfecte aanvulling”

Voor de aankoop van de drone, een Matrice 210 RTK v2, deed de politiezone beroep op droneleverancier Aerialsolutions uit Schelle. Het betaalde er zo’n 18.000 euro voor. De drone van de politiezone heeft een topsnelheid van 81 kilometer per uur en kan zo’n half uur in de lucht blijven. Tot slot is het ook voorzien van een meldingssysteem dat overvliegende vliegtuigen op de juiste hoogte en afstand opmerkt.