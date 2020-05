“Fijn gevoel om onze dankbaarheid op deze manier te kunnen tonen”: Politiezone bedankt in filmpje ALLE helden Tim Van Der Zeypen

01 mei 2020

12u00 4 Bornem De politiezone van Klein-Brabant heeft in een filmpje van drie minuten ALLE helden bedankt. Het filmpje werd gemaakt door eerste politie-inspecteur Peter Vercauteren. “De bereidwilligheid om deel te nemen was groot. Iedereen vond het een mooi initiatief”, luidt het.

Het filmpje ging enkele dagen geleden in première op de Facebookpagina van de politiezone Klein-Brabant. In het filmpje wil de politie ALLE helden bedanken. “Voor hen die dubbele diensten draaien, de gezondheid van anderen vooropstellen, in de frontlinie werken en die allemaal blijven werken”, luidt het in het filmpje.

lees verder onder het filmpje.



Maker en politie-inspecteur Peter Vercauteren vult aan: “De bedoeling was dat we zouden starten met een overzicht van mensen die nog steeds aan het werk zijn tijdens deze coronaperiode. De zorgsector doet dit al een geruime tijd erg had en we zijn hen daar dankbaar voor maar ook andere mensen die aan het werk zijn gebleven wilden we in de bloemetjes zetten.”

In het filmpje zijn naast foto’s en filmpjes van de brandweer, zorgverleners en het personeel van supermarkten ook frituuruitbaters, bakkers, poetsvrouwen en chauffeurs van De Lijn te zien. “Vooraf had ik een oproep gedaan via sociale media om zoveel mogelijk foto’s op te sturen van mensen die aan het werken zijn tijden de coronaperiode”, aldus Vercauteren.

Politiekantoor

Het filmpje wordt afgesloten voor het politiekantoor van de politiezone Klein-Brabant in Bornem. Daar werden alle collega’s verzameld voor een luid applaus voor iedereen. “Want jullie zijn allemaal helden”, klinkt het. Het filmpje ontving inmiddels al heel wat positieve reacties. “Mensen vonden het dan ook een mooi initiatief”, aldus Vercauteren.

Eerder maakte de eerste politie-inspecteur samen met collega’s Herman Peeters en Leen Dierickx het hulpdemoment van de collega’s van politiezone Rupel. Zij trokken toen in stoet naar het AZ Rivierenland in Reet (Rumst) om er hen te bedanken voor het harde werk. Ook voor dit filmpje kreeg hij de hulp van Peeters en Dierickx. “De verwerking en montage van de beelden deed ik zelf”, besluit Vercauteren. “Het geeft een fijn gevoel om onze dankbaarheid op deze manier te kunnen tonen.”