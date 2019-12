“Enkel een ijsbeer op het strand van Oostende zou nog straffer zijn”: Natuurpunt herdenkt unieke vondst van aangespoelde Narwal in Wintam met expo Tim Van der Zeypen

08 december 2019

In het Zeesluis Wintam Onthaalcentrum (ZWOC) heeft Natuurpunt Rupelstreek een straffe expo geopend. Met de tentoonstelling willen ze de unieke vondst van een aangespoelde Narwal herdenken. Een Narwal is een Arctische tandwalvis, die omwille van zijn ivoren slagtand op het hoofd de bijnaam zee-eenhoorn kreeg. "Een Narwal werd nog nooit eerder zo zuidelijk aangetroffen", klinkt het.

De Narwal spoelde in april 2016 aan ter hoogte van de Zeesluis in Wintam. Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) herinnert zich de gebeurtenis nog alsof het gisteren was. “De telefoon kwam ‘s avonds maar ik geloofde hen niet”, vertelt Haelters. “Omdat ik het maar niet wou geloven, trokken ze een foto van het dier en stuurde ze deze door. Eens ontvangen, heb ik geen oog meer dicht gedaan.”

De vondst van het zeezoogdier was erg uitzonderlijk. Narwals leven normaal gezien enkel in hoog noordelijke kusten. “Nog nooit eerder werd een Narwal zo zuidelijke opgemerkt”, gaat de bioloog verder. “Verschillende collega’s uit andere landen waren dan ook erg jaloers. De recentste Narwal die zo zuidelijk kwam opdagen, dateert van kort na de tweede wereldoorlog. Toen werd er een gevonden in het Verenigd Koninkrijk.”

Vermoeid en uitgehongerd

Een dag na het aanspoelen kwam de bioloog het aangespoelde kadaver van de Narwal oppikken voor verder onderzoek. Er werd een autopsie uitgevoerd en daaruit bleek dat het die was gestorven uit vermoeidheid en hongersnood. “De maag was leeg”, klonk het. “Zeker is wel dat hij nog in onze Belgische wateren heeft gezwommen. Dat blijkt uit meldingen enkele dag eerder. Toen dachten ze dat het om een zeehond ging.” Het dier was amper vijf jaar oud.

Waarom het dier hier terecht kwam, is niet bekend. Wetenschappers en biologen vermoeden dat het huidige klimaatprobleem een rol speelt. “Noordelijke kusten worden bedreigd door de huidige scheepvaart die niet enkel meer volk maar ook vervuiling met zich meebrengt”, zegt Haelters. “Het verhaal van deze Narwal mag dan wel erg droevig zijn, toch kunnen we hem gebruiken om het probleem aan te kaarten en er hopelijk iets a te doen.”

Paviljoen

Na de autopsie werd het skelet klaar gemaakt om tentoon te stellen in het Gents Universiteitsmuseum. Maar ook aan de Zeesluis van Wintam wilden ze unieke vondst herdenken. “We hebben hier een paviljoentje staan waar we momenteel niets mee doen. Lang hebben we dus niet moeten nadenken”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “We hebben vier panelen met de geschiedenis en info over onze Narwal laten maken. Deze hebben we nu opgehangen in het paviljoen.”

Bezoekers van het natuurdomein kunnen dus steeds terecht in het paviljoen om de expo te bewonderen. Over het hele domein werden er ook informatieborden aangebracht. De buitenmuren van het paviljoen zelf werden opgefleurd met een tekening van de Narwal door een streetart kunstenaar.

Suske & Wiske

Tot slot kreeg de aangespoeld Narwal ook nog een eigen stripverhaal. Peter Van Gucht, bekend als auteur van Suske en Wiske, maakte speciaal voor de gelegenheid het album ‘De nacht van de Narwal’. Het 350-ste album in de Suske en Wiske reeks is sinds 3 december te koop.

De tentoonstelling zal het hele jaar onafgebroken open blijven. “Het is ook de bedoeling dat ze permanent zal blijven opgesteld staan”, besluit De Keersmaecker.