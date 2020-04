‘Coronazuil’ heeft alles in huis om klanten veilig te laten winkelen Els Dalemans

27 april 2020

19u11 0 Bornem Het Bornemse maatwerkbedrijf Segers en thuisverpleger Tom Van Ranst ontwierpen samen een ‘coronazuil’. “We stopten een handgelpomp, mondmaskers, handschoenen en een vuilnisbakje in één meubel. Je kan alles aantrekken en weggooien zonder iets anders aan te raken. Zo is de coronazuil ideaal om bijvoorbeeld aan winkels te plaatsen”, zegt Van Ranst.

“Ik zie als thuisverpleger heel veel mensen met handgel of mondmaskers in de weer, maar ze gebruiken deze vaak op de foute manier. De handgel wordt op tafel gemorst, de doos met maskers wordt aangeraakt om er ééntje uit te halen … Zo kunnen we coronabesmettingen natuurlijk niet vermijden, eens de winkels weer de deuren openen. Daarom ging ik op zoek naar een manier om alles aan- en uit te doen zónder iets aan te raken.”

Veilig winkelen

De thuisverpleger klopte aan bij het lokaal bedrijf Segers, samen ontwierpen ze de ‘coronazuil’. “Bovenaan lieten we een opening voor de bus handgel, deze staat stevig dus moet niet vastgehouden worden. Handschoenen trek je uit de ene kant van de zuil, een mondmasker vind je aan de andere kant. Zo kunnen klanten beschermd een winkel in om bijvoorbeeld zelfs kleding uit te kiezen en aan te raken. Na het afrekenen kunnen alle spullen aan de deur weer weggegooid worden in het vuilnisbakje onderaan, dat ook bewust geen deksel heeft.”

“Op elke zuil is plaats gelaten voor de naam of het logo van de winkel of het bedrijf, achteraan is extra bergruimte voor wat voorraad. De zuil is gemaakt in hout, dus kan ’s avonds makkelijk weer binnen worden gezet en is ook snel gepoetst. Wie wil, kan zelfs een volledig gevuld exemplaar bestellen.”

