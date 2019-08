'Camping Dodentocht' legt meer dan 700 wandelaars te slapen Els Dalemans

08 augustus 2019

20u39 3 Bornem Met nog één dag te gaan tot de start van de 50ste Dodentocht, was het donderdag al een drukte van jewelste op ‘Camping Dodentocht’. De populaire kampeerplek wordt al jaren uitgebaat door Scouting Bornem op domein Kloosterheide: “Hier werden de voorbije jaren vriendschappen voor het leven gesmeed.”

“Eindelijk zitten onze kampeerders eens droog”, zucht Ellyn Cooremans van Scouting Bornem. “De voorbije jaren moesten ze hun tenten vaak opbouwen in de miezerregen en viel onze bar-avond aan het kampvuur telkens letterlijk in het water. De weergoden zijn deze 50ste editie gelukkig goedgezind.”

“Dit jaar verwachten we alles samen 744 kampeerders, dat zijn er minder dan in het verleden. De deelnemersstop van de Dodentocht heeft dus ook gevolgen voor ons. Het voordeel is dat onze logees wat meer plaats hebben en dat is vaak ook nodig. De ene kampeerder brengt nog een eenvoudig tentje mee, maar de andere durft al eens een luxueus buitenverblijf op te bouwen. We krijgen vooral Nederlanders en Duitsers over de vloer, maar ook alsmaar meer bezoekers uit Zweden en Denemarken.”

Scouting Bornem zorgt naast een kampeerplek ook voor sanitair, een ontbijt en avondmaal én sinds dit jaar ook voor een lunch op vrijdag en zaterdag. “Zo moeten wandelaars die willen rusten voor of na de Dodentocht, niet meer op zoek naar eten. We maken ook wat meer promotie voor onze camping en bar bij de inwoners van Bornem. Ook wie hier niet slaapt, is meer dan welkom om gezellig samen iets te drinken.”