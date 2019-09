Zondag is iedereen welkom op het erf van de boer tijdens de 37ste editie van de Dag van de Landbouw Dirk Selis

09 september 2019

15u29 0 Borgloon Boerenbond en Landelijke Gilden vieren op zondag 15 september de 37ste editie van de Dag van de Landbouw. Met veel #Boerentrots zetten 9 land- en tuinbouwbedrijven in Limburg hun bedrijf open voor het publiek. Voor de eerste keer doen dit jaar ook voedingsverwerkende bedrijven mee en kan je het traject van voedsel letterlijk volgen. Wij pikten er drie uit die je volgende zondag kan bezoeken.

De fruitteler van Rick de Leeuw

Bezoek bijvoorbeeld Hellingenfort, een familiaal fruitbedrijf in het mooie, heuvelachtige Haspengouw. Karel wordt door Rick de Leeuw omschreven als een eigenzinnige fruitteler van vandaag. Hij onderscheidt zich van andere fruittelers door kunst te gebruiken, met name schilderijen van Maartje Elants en gedichten van Rick de Leeuw, om zijn speciale fruitsoorten te verpakken. Kunst krijgt dus een rol in de marketing van het fruit. Het fruit van Hellingenfort vind je in speciaalzaken en via de korteketenverkoop. Hellingenfort biedt ook verwerkte producten aan in de korte keten. Zo is er het grandcru-appelsap Rosine, de perenstroop Charline en Kavavan appelsap. Voor goede klanten levert Karel in speciale verpakkingen. Hij teelt met zorg voor de omgeving en hij wil graag laten zien hoe dat precies gebeurt. “De bezoekers krijgen ook meer toelichting over de rol van de kunst in de marketing en de zes basisschilderijen van Maartje Elants zijn te bezichtigen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om te proeven van al het lekkers dat hier groeit! Bovendien vertrekken in Helshoven de mooiste Haspengouwse wandelingen en is er fijne horeca rond het 13de-eeuwse kapelletje”, vertelt Karel Vaes.

Over koetjes en kalfjes

In Heers kan je terecht bij Guido en Colette Corswarem-Smeysters. Zij runnen een gesloten vleesveebedrijf met 350 dieren van het Belgisch wit-blauw ras. “Elk jaar worden hier 135 kalfjes geboren. Op de akkers worden voornamelijk voedergewassen geteeld: 25 hectare snijmaïs, 7,5 hectare suikerbieten en 36 hectare grasland of weiland. Guido staat in voor het verzorgen en opvolgen van het vee en dat houdt meer in dan voederen! Hij zorgt ook voor inseminaties, kalvingen en klauwverzorging en voor de akkerbouw. Ik sta in voor de opfok van de kalveren en de administratie van het bedrijf. Ook onze dochter Evelien is nauw bij het bedrijf betrokken. Zij geeft les in de landbouwschool in Tongeren (PIBO) en helpt bij de dieren in haar vrije tijd. Je vindt haar dus in de stal terwijl ze bezig is met voederen, mesten, strooien … maar ook op het veld staat ze haar mannetje”, vertelt Mama Collette Wat valt er die dag te beleven? Je maakt er van dichtbij kennis met de koeien en kalveren. Je ontdekt de rijke geschiedenis van het bedrijf via foto’s en medailles van 1899 tot nu. De Groene Kring zorgt voor drank en gebak.

Perenstroop proeven in vierkantshoeve uit 1776

Of wat dacht je van de prachtige vierkantshoeve uit 1776 van Eric en Dominique Jadoul-Gielen in Gingelom. Op 104 hectare teelt Eric tarwe, gerst, mais, suikerbieten en vlas. Daarnaast zijn er 90 hectare fruitboomgaarden met appelen en peren: conference, doyenné en jonagold, maar ook de minder bekende Kanzi, Sweet Surprise, Green Star en Migo. Het fruit wordt bewaard in een loods die speciaal daarvoor gebouwd werd. Eric en zijn echtgenote Dominique zijn het gewend om mensen te ontvangen op hun erf, want in de oude stallingen baten ze vier verblijven uit voor hoevetoerisme. Het is de ideale gelegenheid om aan het grote publiek te tonen hoe het er op een hedendaags landbouwbedrijf aan toe gaat. Eric houdt zich bezig met de fruitteelt zowel als de akkerbouw, Dominique is verantwoordelijk voor het hoevetoerisme. Tijdens Dag van de Landbouw lichten ze hun activiteiten heel graag toe aan alle geïnteresseerden. “Je kan een kijkje nemen op het bedrijf en heel belangrijk: je mag proeven”, lacht Eric Jadoul. “Wij hebben een aanbod van diverse producten uit eigen huis: appelsap en appel-kriekensap, appel- en perenstroop, honing en natuurlijk versgeplukte appels en peren”.

Praktisch

Op zondag 15 september kan je in heel Vlaanderen een bezoekje brengen aan tientallen land- en tuinbouwbedrijven. Een uitgebreid overzicht van alle deelnemende bedrijven vind je op http://www.dagvandelandbouw.be/. Op deze website kan je de bedrijven zoeken per gemeente, provincie of sector.