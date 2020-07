Zombies, Channel Zero en knokkend personeel: wie durft Carrefour in Borgloon binnen te gaan? Marco Mariotti

13 juli 2020

18u23 1 Borgloon Opgelet voor wie naar de Carrefour van Borgloon gaat: zombies maken er de rekken onveilig, maar gelukkig hakt het personeel ze allemaal in de pan. Niet echt natuurlijk. Het gaat om de nieuwste promoclip van regisseur Pascal Baillien. “We wilden komaf maken met de cliché reclamefilmpjes”, vertelt hij.

Frontman Franky De Smet-Van Damme van metalband Channel Zero al eens zien meespelen in een kortfilm? Dan is het nu het moment om de nieuwste promoclip van de Borgloonse Carrefour te bekijken. Franky gaat om confituur naar de winkel in zijn blitse Porsche om niet veel later voor zijn leven te moeten rennen tussen de rekken. Losgeslagen zombies recht uit de Thrillerclip van Michael Jackson.

Dankzij het heldhaftige personeel worden alle zombies tot moes geklopt. Eind goed al goed. “De uitbaters Jan en Veronique vroegen mij een hippe promoclip te maken", zegt regisseur Pascal Baillien uit Hasselt.

Anders durven denken

“Ik wilde afstappen van het cliché reclamefilmpje en besloot een kortfilm te maken waar het merk naar de voorgrond treedt. Veel mensen zijn die typische reclamespots moe. Reclame schuift van TV naar YouTube en sociale media. Je moet dus anders durven denken. Op YouTube zijn er geen limieten meer.”

En dat mag je wel letterlijk nemen. Bijna vijf minuten voor een reclamespot is ongezien. Maar eerlijk: ook wij voelden de spanning in de Carrefour hangen. Een clip die je tot het einde wil uitkijken. “De reacties zijn positief. We werkten met enkele acteurs, maar sommige zombies en personeelsleden zijn effectief medewerkers in de winkel. Ze hebben dat goed gedaan." Leuk detail: enkel Franky en zijn partner in de wagen zijn ondertiteld. De Limburgers niet. “Want Limburgers verstaan elkaar probleemloos”, lacht Pascal.