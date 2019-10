Zeventiger geeft gsm vol kinderporno aan kleinzoon en wordt zo ontmaskerd als verkrachter van drie familieleden Birger Vandael

11 oktober 2019

10u51 3 Borgloon Wat begon als een onderzoek naar brandstichting, is overgegaan in de ontmaskering van een 75-jarige man uit het Haspengouw als notoir vetzak. De zeventiger wordt ervan beschuldigd seksuele betrekkingen te hebben gehad met zijn kwetsbare dochter, minderjarige kleinzoon en minderjarige kleindochter. Daarnaast had hij ook meer dan 130.980 fotobestanden met kinderporno in zijn bezit. De man riskeert zes jaar cel en een terbeschikkingstelling van zes jaar.

De manier waarop de vetzakkerij van de man aan het licht kwam, is op zijn zachtst gezegd ‘ongewoon’ te noemen. Bij een onderzoek van de Politie Kanton Borgloon naar een brandstichting in een voertuig, kwam men tot de uitlezing van het gsm-toestel van een jongeman. Daarin trof men in de internetcache een 750-tal foto’s van naakte minderjarigen die seksuele handelingen uitvoeren. De jongen had het toestel nog maar pas gekregen van zijn grootvader. Onderzoek wees uit dat die zelf naar de beelden had gesurft.

Auteur van seksverhalen

De politie besloot dus om een huiszoeking uit te voeren bij de zeventiger. Bij zijn arrestatie stribbelde hij tegen en probeerde hij zelfs zijn gsm stuk te gooien om het nodige bewijsmateriaal zo nog te vernietigen. Vervolgens legde hij toch bekentenissen af. Hij wees naar erectieproblemen 25 jaar geleden, waarna hij begon met het zoeken naar surfen. Op die manier zou hij bij kinderporno zijn uitgekomen en bekwam hij de gigantische collectie op opslagmedia en toestellen. Naast de foto’s had hij ook 98 video’s in zijn bezit en vond men 720 seksverhalen rond seks met kinderen. Bij een aantal werd hij zelf als auteur genoemd.

Tijdens het onderzoek werd er verwezen naar de kwetsbare dochter van de man, die bij hem en zijn vrouw inwoonde. Hij gaf vervolgens toe dat hij met haar enkele malen seks had. Naar eigen zeggen wist de man wel dat hij verkeerd was. Uiteindelijk werd duidelijk dat ook twee kleinkinderen van de man slachtoffer van diens seksueel verlangen geworden zijn, al is er sprake van een zekere fase van ontkenning.

Volgens de procureur gaat het om “zeer ernstige feiten”. “Ik denk niet dat dergelijke verklaringen verzonnen zijn”, vertelde hij. “De beklaagde leidde op het eerste zicht een voorbeeldig leven, was sociaal geëngageerd en zeer begaafd en werkte goed mee aan het onderzoek. Toch is het niet voldoende om zomaar maatregelen op te leggen.”

Geheime leven

Advocaat Christian Lemache, die de beklaagde verdedigt, vertelde dat het de eerste keer was in zijn carrière van 34 jaar dat hij een dergelijk dossier moest behandelen. “Het dossier is goed samengevat, het is duidelijk dat het geheime leven van mijn cliënt aan het licht is gekomen. De man is seksueel geïsoleerd geraakt.” Het misbruik van één kleinkind wordt wel betwist. De verdedigt vraagt een intensieve behandeling voor de problemen van de zeventiger, die sinds januari in voorhechtenis zit. “Er zijn heel veel vragen waar ik zelf ook geen antwoord op heb", stamelde de zeventiger afsluitend. “Het spijt me!” Vonnis op 25 oktober.