Zee aan bloemen voor Cassandra (18), die leven liet in ongeval met 5 doden: “Vergeef me voor alles. Ik mis je zo hard” Marco Mariotti

12 juli 2019

14u35 7 Borgloon “Ze hebben je uit ons leven weggerukt”, snikte Catharina, de zus van Cassandra Dupont uit Borgloon. Familie en vrienden hebben vrijdagochtend afscheid genomen van het 18-jarige meisje. Ze zat zaterdagnacht in Kortessem in de auto waarin vijf jongeren het leven lieten.

Een afgeladen volle aula bij uitvaartcentrum Orye in Borgloon. De mama van Cassandra nam al vroeg in de viering het woord en kreeg haar verdriet amper geuit. “Sorry meisje, voor al die jaren dat ik er niet kon zijn. Je hebt gewacht en gedroomd op deze momenten dat je op je eigen benen kon staan. In de laatste berichten die ik van je kreeg, vertelde je dat we samen op vakantie zouden gaan. Je zou binnenkort aan je werk beginnen als kapster. Vergeef me voor alles. Ik hou van al mijn veertien kinderen. Ik mis jou zo hard.”

Met broer Angelo had ze een goede band. “Ik weet niet wat ik moet voelen of denken", vertelde hij. “Ik voel woede, omdat ik niet kan begrijpen dat dit moest gebeuren. Ik voel tegelijk veel liefde, omdat dat was wat je ons gaf. Eender waar je bent, ik hoop dat je me kunt horen. Ik ben zo trots op je en hou zo van je lach en de kracht die je had als jong meisje. Ik ga je nooit vergeten. We zijn voor altijd samen, samen één.”

Zowat alle andere broers kwamen in groepjes naar voor om hun gevoel te uiten. “Was er maar een manier om je terug te krijgen. We kennen dit gevoel niet: het is koud en stil. Dit had niet mogen zijn, al die pijn." Op de tonen van ‘I Will Always Love You’ van Whitney Houston werden tientallen mooie foto’s van Cassandra in haar nog jonge leven getoond.

Prinsesje

Het meisje groeide deels op in een jeugdinstelling waar ze geplaatst werd door de jeugdrechter. Sinds twee maanden was ze meerderjarig en zou ze op eigen benen staan. Cassandra hield van het uitgaansleven, er goed uitzien en hechtte veel belang aan sociale contacten. “Je maakte sowieso heel snel contact met veel mensen", vertelde haar oudere zus Catharina. “Je stond voor iedereen klaar en wilde er voor ons allemaal zijn. Je was mijn klein prinsesje. Ik weet nog toen mama er een dochter bij kreeg, hoe blij ik was met mijn zusje. We waren allemaal zo gelukkig. Ik heb zo’n spijt dat ik vrijdag onze afspraak had afgezegd, omdat ik me niet zo goed voelde.”

Cassandra had een voorliefde voor bloemen. Op haar kist werden vijftien rode rozen gelegd, en rondom was een zee aan bloemstukken te zien. “Ze was zelf zo mooi als de rode roos. We gaan haar ongelooflijk hard missen", klonk het.