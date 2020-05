Werken aan de waterwinning in Rukkelingen-Loon Dirk Selis

11 mei 2020

15u06 0 Borgloon In de loop van mei en juni werkt De Watergroep aan de waterwinning in Rukkelingen-Loon. Ze boort hier een nieuwe put. Die laat De Watergroep toe herstellingen uit te voeren aan twee bestaande putten en zo voor meer leveringszekerheid te zorgen. De nieuwe put verandert niets aan het totale volume opgepompt water.

Vanaf 11 mei start de voorbereiding van de werken en maakt De Watergroep het terrein toegankelijk. In de loop van juni wordt de nieuwe put geboord. Na de boring volgt gedurende enkele dagen een pompproef om te kijken of de put goed werkt, en om de juiste pomp te kunnen aansluiten. Hierna wordt een langere pompproef uitgevoerd. Het water van deze tweede pompproef gaat naar het waterproductiecentrum, zodat het kan worden ingezet voor de watervoorziening in Bovelingen. Hierdoor kan een andere put uit dienst genomen worden en kunnen de herstellingen daaraan beginnen. Bij vragen of bezorgdheden kunnen buurtbewoners steeds De Watergroep contacteren. Daarnaast voorziet De Watergroep ook een online vragenmoment.