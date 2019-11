Vriend des huizes krijgt twee jaar cel voor verkrachting van verstandelijk gehandicapte dochter van collega: “Ik had haar gevraagd om naar de katten te komen kijken” VCT

18 november 2019

14u07 6 Borgloon Een 55-jarige man uit Borgloon is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden omdat hij twee jaar geleden de 18-jarige dochter van zijn collega aanrandde en verkrachtte. Hij had het meisje in zijn woning uitgenodigd om naar zijn twee katten te komen kijken.

J. was de vriend des huizes bij de ouders van het minder begaafd meisje. Zelf minimaliseerde hij de zaak voor de strafrechter in Tongeren. “Ik had haar gezegd dat ik twee katten had. Zij wilde die katten wel eens zien.” De man ontkende dat hij het meisje seksueel misbruikte. “Ze heeft niet gezegd dat ze het niet wilde. Ik denk dat ze goesting had. Ik heb nadien ook alle contact verbroken.”

De advocaat van het slachtoffer bevestigde dat inmiddels alle contact verbroken werd tussen de familie en J. Maar de verkrachting en de aanranding vonden volgens de raadsman wel degelijk plaats. “Uit het verslag van de deskundige blijkt ook dat de man een beperkt normbesef heeft en kampt met seksuele frustraties.”

Misbruik van vertrouwensband

De aanklager benadrukte dat de vijftiger wel degelijk wist dat het meisje minder begaafd was en dat hij misbruik maakte van de vertrouwensband met het slachtoffer. Ze haalde ook het gevaar op recidive aan aangezien de man eerder al tot vier jaar cel veroordeeld werd voor verkrachting en vorderde een celstraf van 37 maanden.

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat een man van 53 jaar een jong, kwetsbaar meisje van 18 meeneemt naar zijn woning met de bedoeling aan zijn seksuele driften te voldoen. Motivatie van de strafechter in het vonnis

Effectieve celstraf

De strafrechter in Tongeren verwees onder meer naar de geloofwaardige verklaringen van de moeder van het slachtoffer. Die verklaring werd ondersteund door meerdere berichten die door de beklaagde werden verstuurd. De strafrechter achtte zowel de verkrachting als de aanranding van de eerbaarheid van het slachtoffer bewezen.

Ze legde J. een effectieve celstraf op van 24 maanden en ontzette hem voor vijf jaar uit zijn rechten. “De beklaagde zocht toenadering tot het slachtoffer en drong zich met name aan haar op toen zij alleen zonder toezicht van haar ouders bij hem was. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat een man van 53 jaar een jong, kwetsbaar meisje van 18 meeneemt naar zijn woning met de bedoeling aan zijn seksuele driften te voldoen.”

Vriend van de familie

Dat J. niet zou geweten hebben dat het slachtoffer zwakbegaafd was, zoals de advocaat van de man had aangehaald, geloofde de strafrechter niet. “Aangezien hij al geruime tijd een vriend van de familie was, wist hij zonder twijfel dat het jonge slachtoffer een mentale achterstand had.” Er werd in het vonnis ook verwezen naar de bevindingen van de deskundige. “Het gedrag van beklaagde is totaal moreel verwerpelijk. De feiten deden zich voor in het kader van seksuele frustraties, onmiddellijke behoeftebevrediging en het zich niet kunnen inleven in de leef- en emotionele wereld van anderen.”

Aan het slachtoffer moet J. een schadevergoeding van 750 euro betalen.