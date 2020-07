Voortvluchtige man en vermiste vrouw opgepakt met drugs op zak Marco Mariotti

16 juli 2020

18u18 0 Borgloon In het centrum van Borgloon heeft de politie twee verdachten opgepakt die drugs op zak hadden. Beide personen werden gezocht.

Eén van de gecontroleerde personen bleek in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid hard- en softdrugs. De man bleek ook nog eens voortvluchtig als gevangene.

De andere persoon was een dame en bleek geseind te staan als vermist. De man werd overgebracht naar de gevangenis in Hasselt. De drugs werden in beslag genomen. De dame werd overgebracht naar de instelling waar zij eerder verdwenen was.