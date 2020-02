Voetballer (16) slaat supporter tegenpartij het ziekenhuis in: losse tanden, hersenschudding én gebroken kaak Marco Mariotti

17 februari 2020

14u57 8 Borgloon De wedstrijd Eendracht Termien – Habo SK bij de U17 is zondagnamiddag stilgelegd na een geval van zware agressie. Een 16-jarige speler van Termien sprong over de omheining en viel de vader van een tegenspeler aan. De man ligt sinds zondag in het ziekenhuis met een zware hersenschudding, twee losse tanden én vermoedelijk een gebroken kaak. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Bruno Goffin, secretaris bij Habo SK.

De mannen van Habo SK uit Borgloon speelden zondag op verplaatsing en gingen daarvoor naar het Genkse Termien. De wedstrijd was hevig en liep gelijk op, tot de bezoekers in de laatste minuten de 0-1 scoorden. De spanning steeg en toen een bal buiten ging, kwam het tot een discussie. De bezoekende supporter zou de bal niet snel genoeg hebben teruggegooid, waarop een 16-jarige speler van Termien zijn geduld verloor.

“Hij sprong over de omheining en sloeg onze supporter op zijn gezicht", vertelt Bruno Goffin. “Het ging om de vader van één van onze eigen spelers. Die wilde natuurlijk zijn pa gaan beschermen, maar werd tegengehouden door de trainer.”

Braken

Nog een tweede speler van Termien zou de supporter ook bij de keel hebben gegrepen. De scheidsrechter kon niet anders dan het spel stil te leggen en de match vervroegd af te fluiten. “We zijn allemaal naar de kleedkamer gegaan, maar de vader van onze speler voelde zich echt niet goed. Eén tand werd uitgeslagen en een tweede brak af. Hij had ook enorme hoofdpijn en kon zelfs niet verhoord worden door de politie omdat hij constant moest braken.”

De politie stopte het verhoor en adviseerde de man meteen met spoed naar het ziekenhuis te gaan. Alles wees op dat moment op een zware hersenschudding. “Ik heb intussen contact gehad met zijn vrouw. Hij is één nacht ter observatie in het ziekenhuis moeten blijven, en er zal zelfs een tweede nacht volgen. Er moeten nog extra foto’s gemaakt worden van de kaak, want die is mogelijk gebroken. De vingerafdrukken staan zelfs in zijn hals. Zoveel agressie. Ik zit al héél lang bij de club, maar dit zag ik nog nooit.”

Maatregelen tegen speler

Ook bij Eendracht Termien kunnen ze niet lachen met de feiten. “We hebben meteen onze excuses aangeboden bij de man", zegt secretaris Frans Jeunen. “Ook de papa van de dader zat er verveeld mee en heeft intussen contact opgenomen met het slachtoffer. We gaan zeker maatregelen nemen naar alle betrokken spelers.” Over de aard van die maatregel kon de club nog niets kwijt. In de loop van de dag zit de beheerraad bijeen.

De voetbalbond moet zich momenteel ook nog buigen over een mogelijke straf. “Ik ben er een hele zondag niet goed van geweest. Zelf gaan we geen klacht indienen, want het ging tenslotte om feiten langs het veld", besluit Goffin van Habo SK.

Politie en parket wilden zelf niet communiceren over de feiten omdat het om een minderjarige dader gaat.