Veel wandelaars gespot aan Doorkijkkerkje Birger Vandael

22 maart 2020

Aan het Doorkijkkerkje in Borgloon was het deze zondag nog steeds gezellig druk. Heel wat Limburgers kwamen - te voet en te fiets - naar deze toeristische trekpleister om er een keertje te genieten van de natuur en het opvallend kunstwerk. Ze genoten van een stralend lentezonnetje. De ideale ontspanning in deze tijden, al is het wel belangrijk dat je de auto niet gebruikt om dergelijke verplaatsingen te maken. In Sint-Truiden aan het Provinciaal domein Nieuwenhoven trad de politie zelfs op tegen mensen die zich niet aan dit advies hielden.