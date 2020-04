Vakantiewoningen zien kansen: “Mensen zullen kiezen voor de veiligheid van eigen land” Birger Vandael

17 april 2020

10u18 5 Borgloon Ook in de vele gezellige vakantiewoningen die Limburg rijk is, laat de lente zich niet voelen. “We waren voor het eerst volgeboekt...”, zegt Ann Vanduffel van Het Eenhoornhof in Kuttekoven. “Maar we verwachten deze zomer meteen ook een heel nieuw cliënteel.”

Het Eenhoornhof opende pas in 2017 de deuren. “We moesten even onze weg vinden”, aldus Ann Vanduffel. “Maar voor het eerst was onze woning, waar 24 mensen kunnen verblijven, volledig volgeboekt in het voorjaar. Onze klanten hebben hun reservaties intussen omgeboekt of namen vrede met een voucher. We blijven dus positief wat het verlies betreft.”

Nieuw cliënteel

Meteen doet Ann, die zelf afkomstig is uit Pelt, een oproep naar landgenoten om deze zomer te kiezen voor een verblijf in eigen land. “We zijn al langer overtuigd van tendenzen zoals ‘staycations’ en ‘winkelhier’. En nu zullen mensen zeker en vast kiezen voor veiligheid en zekerheid, en niet verder gaan dan de kust of de Ardennen. En natuurlijk Limburg! We gaan dus een nieuw cliënteel zien: mensen die de mooie plekjes vlakbij ontdekt hebben. Die instroom zal door de huidige situatie nog versneld worden. Maar we moeten realistisch blijven: het najaar gaat het voorjaar zeker niet volledig kunnen compenseren.”

Ann zit ook met een andere bedenking. Haar vakantiewoning hoort met 24 plaatsen tot de grote spelers. “En in grote groepen is de kans op onderlinge besmetting natuurlijk allesbehalve ondenkbaar”, weet ook zij. “We zullen dan ook het vertrouwen moeten winnen. Maar dat is lastiger dan wanneer je maar één gezin kan ontvangen. Nu, hygiëne en netheid zijn bij ons primordiaal. Zo hopen we onze klanten te overtuigen!”