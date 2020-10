Stadsbestuur zet in op sportinfrastructuur Emily Nees

12 oktober 2020

12u29 0 Borgloon De sporthal aan de Sint-Rochuslaan kan binnenkort rekenen op een verdubbeling van de tribunes, laat schepen van Sport Jeroen Bellings (Open VLD-Stroop).weten. “En er komt ook een centraal gelegen kunstgrasveld.”

“De sporthal is in de jaren 80 gebouwd, en het oorspronkelijke plan was om er meerdere tribunes te voorzien. Uit budgettaire overweging zijn dat er uiteindelijk slechts twee geworden, goed voor 144 zitplaatsen”, vertelt Jeroen Bellings (Open VLD-Stroop), schepen van Sport. “We merken dat sommige mensen zich door een gebrek aan plek op de grond moeten zetten, en in deze coronatijden is het jammer dat we het slechts met de helft van de capaciteit moeten doen.”

Daarom zal het stadsbestuur het aantal tribunes verdubbelen. “Er komen er twee nieuwe bij en de twee huidige exemplaren worden vernieuwd, zodat ze elektrisch bedienbaar zijn.” In totaal zullen er dan 288 plaatsen zijn. “De overheidsopdracht (met een kostenplaatje van 74.380 euro, red.) is goedgekeurd en de firma’s zijn aangesteld. We schatten dat de tribunes er tegen het einde van het voorjaar 2021 zullen staan.”

Kunstgrasveld

Verder kunnen de lokale voetbalploegen rekenen op een nieuw voetbalveld om op te trainen. “Twee clubs van de vier gaven aan dat ze nood hadden aan bijkomende ruimte. Aangezien het financieel niet haalbaar is om meerdere velden te voorzien, kiezen we voor één centrale locatie. Zo komt er op de site van KFC De Jeugd een nieuw kunstgrasveld, en wordt de bebouwing vernieuwd en voorzien van de nodige infrastructuur. We hopen het deze legislatuur nog te kunnen realiseren.”