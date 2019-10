Stad Borgloon ondertekent Gezondheidscharter DSS

09 oktober 2019

13u38 0 Borgloon De stad Borgloon engageert zich om tijdens deze legislatuur 2019 - 2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. “Een beleid dat iedereen kansen biedt en hen stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid”, zegt burgemeester Eric Awouters (Open Vld).

“Ons streefdoel is dat in onze stad de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt”, legt burgemeester Eric Awouters (Open Vld) uit die het Gezondheidscharter samen met schepen Danny Deneuker ondertekende. “Om dit te realiseren gaan we planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde Gemeente - werken aan preventieve gezondheid. Gezondheid krijgt een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020 - 2025. Meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen onderling. De burgers, buurgemeenten en externe partners gaan we meer betrekken bij het gezondheidsbeleid. e gaan lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. En uiteraard voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien om bovenstaande intenties te realiseren.”