Stad Borgloon geeft 500 euro aan zelfstandigen die moeten sluiten: “Maar waarom telt logopedist of kinesist niet mee?” Marco Mariotti

29 april 2020

16u08 0 Borgloon De stad Borgloon gaat handelaars en zelfstandigen die lijden onder de coronacrisis financieel ondersteunen. Het gaat om zij die verplicht moesten sluiten of een sluiting verkozen wegens gebrek aan klanten. Alleen vallen de vrije beroepen uit de boot. “Een logopedist of kinesist moest ook sluiten en krijgt nu niets van de stad", zegt oppositieraadslid Joke Feytons (CD&V).

De stad trekt 110.000 euro om héél wat zelfstandigen in Borgloon financieel te steunen. Wie volledig moest sluiten ontvangt 500 euro. Als de zaak deels dicht moest en er een groot omzetverlies is, gaat het om 250 euro. “De bedoeling is dat de steun toekomt aan diegenen die echt te lijden hebben onder de crisis en evenwichtig verdeeld wordt", klink het bij de stad.

Wie krijgt de premie? Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep die sociale bijdragen betalen. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor landbouw en fruitteelt, en de vrije beroepen. Het is dat laatste dat in het verkeerde keelgat schiet bij de oppositie. “Met vrije beroepen wordt al snel gekeken naar advocaten, notarissen of journalisten. Maar de logopedist en kinesist in de stad moest ook sluiten of kent ook een aanzienlijk lager inkomen”, zegt oppositieraadslid Joke Feytons (CD&V)

Discriminatie

“Zij sloten de deuren op vraag van hun vakvereniging en worden nu expliciet uitgesloten van een compensatie door de stad. Pure discriminatie. Waarom stelt de stad de criteria niet gelijk met bijvoorbeeld een compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies, of het overbruggingskrediet? Dit zal niet tot een aanzienlijke vermeerdering van de aanvragen lijden, maar zorgt voor een eerlijkere verdeling van de te besteden middelen.”

Verenigingen

De erkende verenigingen krijgen op basis van hun werkingstoelage 2019 hetzelfde bedrag plus een extra va 50 procent voor 2020. Voor voetbalverenigingen Habo, Kolmont en Borgloon geldt hetzelfde en zij moeten voor 2020 geen huur betalen voor hun velden. Renolim moet geen huur betalen voor de cafetaria van de sporthal tijdens de verplichte sluiting. Wat de Loonse tennisclub en HIH Hoepertingen betreft moet dit geregeld worden in het AGB.

Er wordt in 2020 verder terrasbelasting geïnd. Meer info via www.borgloon.be