Site van Loonse Stroopfabriek krijgt nieuwe woonbuurt Emily Nees

07 oktober 2020

11u56 0 Borgloon De historische site van de Loonse Stroopfabriek wordt in een ander jasje gestoken. Naast een vernieuwing van het stationsplein en de bouw van een ondergrondse parking, staat er ook een woonproject op de planning. Zo komen er 150 appartementen bij in het leegstaande en vervallen gebouw aan de overkant van de Stroopfabriek. “We hopen dat het project helpt om jonge mensen naar Borgloon te krijgen”, aldus burgemeester Eric Awouters.

In april vorig jaar opende nog de gerestaureerde Stroopfabriek. Vandaag beslist de gemeente om verder te bouwen aan dat verhaal. Zo krijgt de Antwerpse projectontwikkelaar Brody de toestemming om het leegstaande en vervallen gedeelte aan de overkant van de Stroopfabriek grondig onder handen te nemen en er een nieuwe woonbuurt te creëren onder de noemer ‘Siroop’.

In een eerste fase komen er 48 appartementen bij met terrassen en privétuinen op het gelijkvloers. Daarna volgen er nog eens 25 appartementen. In de derde fase wordt dat tenslotte aangevuld met een 70-tal units voor een ouder publiek en personen met een zorgbehoefte. “We plannen in totaal dus een 150-tal nieuwe woningen te bouwen op een 10.000 vierkante meter grote site”, zegt Christophe Lejeune, sales & marketing director bij Brody. “Daarbij is het doel vooral om er een aangename woonbuurt van te maken die Borgloon een nieuw leven inblaast.”

Vergrijzing tegengaan

Burgemeester Auwouters knikt instemmend. “We moeten daar geen doekjes om winden: Borgloon is - net als veel andere Vlaamse gemeenten - aan het vergrijzen. Bijna een kwart van onze bevolking is ouder dan 65 jaar en dat aandeel neemt toe. Natuurlijk zien we onze oudere bevolking graag, maar we hebben toch ook nood aan meer evenwicht in het woonaanbod. Woonprojecten als deze juichen we dan ook toe.”

In één adem wordt ook het publieke stationsplein volledig vernieuwd. Er komen bovendien bovengrondse parkeerplaatsen bij en het woonproject krijgt een ruime ondergrondse parkeergarage met plek voor ongeveer 150 voertuigen. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van de residentie begin volgend jaar. De nieuwe wijk moet tegen 2023 de eerste bewoners opvangen. Buurtbewoners die meer willen weten over het project, kunnen een infoavond bijwonen op 14 oktober. Op 17 en 18 oktober gaan er opendeurdagen door op de site zelf. Meer informatie vind je op de website van Brody.